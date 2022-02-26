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芝區長提案 調高網約車搭乘費 增加司機收入

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市議會23日由第六區區長提案，計畫增加Uber、Lyft等網約車的搭乘費，以保障司機收入。(Uber臉書)
芝加哥市議會23日由第六區區長提案，計畫增加Uber、Lyft等網約車的搭乘費，以保障司機收入。(Uber臉書)

芝加哥第六區區長、市議會健康與人類關係委員會主席索以爾(Roderick Sawyer)23日在市議會提出一項草案，要求提高網約車司機所得，其中包括每趟載送服務，應至少保障司機拿到5元收入，由於該草案將藉由提高搭乘費來為司機增加工資，已承受通貨膨脹壓力的消費者對此感到無奈與不滿。

索以爾說，的確一般乘客將因此必需支付更高的金額搭乘Uber或Lyft網約車，但其實目前這些網約車在尖峰時間的價格，早就比正常時期高出三倍或四倍，「可見消費者還是有能力承受」，他說，他的提案將把現行的搭乘價格推升一倍或一倍半。

該方案的主要內容，包括：

●從7月1日起，每分鐘的初始費率提高到0.3元，以後此價格將隨消費者物價指數逐年調整。

●網約車公司必須向司機支付基礎費用2元，然後再按照哩程數，每哩收費1.2元，此價格將隨每年生活成本提高而增加。

●Uber、Lyft以及其他網約車公司，提供給司機的工資，將不得低於從客戶所收取車資的八成。

●如乘客取消已接受的搭乘服務而支付罰款，或點選接受該趟搭車服務司機應得的獎勵、小費，網約車公司都不得予以保留或取消。

●網約車公司每個月提高常規收費，不准超過一次，不過，需求峰期的價格調高仍被允許。

●將要求乘客在網約車的小應用軟體上，驗證自己的身分。

●設立「網約車司機援助基金」，以提高司機的安全保障，市府將對每輛網約車徵收1元月費，每趟出車再收取0.1元費用，全數均將作為該基金經費。

●Uber與Lyft在每次司機出車的24小時內，必須向司機發送電子收據，收據必須包括乘客支付的小費、搭乘費等總價。

●設立一個裁決停職司機上訴的系統，保障司機權益。

索以爾說，有關設立上訴系統的提議，是因為他收到不少司機投訴遭乘客誣告，例如有司機從來不喝酒，卻被乘客投訴酒後駕車而被網約車公司停職。

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