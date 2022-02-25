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芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
78區興建賭場呼聲日高。(Rivers 78 示意圖)
78區興建賭場呼聲日高。(Rivers 78 示意圖)

距離芝加哥公布賭場落腳地點的日期越來越近，78社區諮詢委員會(The Community Advisory Council，簡稱CAC)預定在3月1日公布民調結果，無論民眾是否支持該建案，目前媒體、專家紛紛主張「78區為最好選擇」，相對推升這處緊鄰華埠空地的出線機率。

芝加哥論壇報日前刊登了「78區是芝加哥賭場最佳選擇」的社論，文中詳細描述了伊利諾州賭場進化歷史，並分析表示，芝加哥賭場必須擁有出色的建築，且位於遊客及民眾便利到達的地點，而且還要將餐廳、表演廳與音樂中心，才能將芝市的特色完全展現，而且為芝加哥人帶來更多收入與機會。

論壇報指出，78賭場(Rivers 78 Gaming )是由羅許街博彩公司東主布倫姆(Neil Bluhm)主導，他與伊州關係深厚，並在伊州成功打造了歐海爾機場旁的瑞維斯賭場(Rivers Casino)，目前該賭場附近購物中心、餐廳雲集，整個區發展繁榮。

該社論還說，伊州大學「發現創新學院」為78區的重要建設之一，而該片土地占地達62畝，賭場的興建不會對該研究機構帶來影響；78區長期以來，一直是市中心與南區的一處缺乏開發的「空檔地」，假使按照計畫在15街與克拉克街口興建新的捷運車站，那麼就將解決市中心與南區的交通連結，更重要的是該區原本就畫出一大塊空地作為「娛樂區」，賭場剛好可以蓋在該處。

除了論壇報力推選擇78區設賭場外，日前大都會碼頭與展覽管理局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)執行長克拉克(Larita Clark)公開表示，競標芝加哥賭場的五個提案中的三處地點，會對目前展覽中心的運營帶來影響，並造成芝加哥展會活動的場次減少。

這也意味著，只有巴利公司(Bally's Corporation)的「芝加哥論壇報出版中心」 (Chicago Tribune Publishing Center)賭場，以及瑞維斯78博彩(Rivers 78 Gaming)等兩個方案，才不會影響展覽中心作業。

78社區諮詢委員會共同主席廖敏欣說，該委員會將在3月1日晚間6時，公布日前78區蓋賭場的民調結果，有意參加者，可報名：https://reurl.cc/jkaKvn。

芝加哥 伊州 民調

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