芝城雪季告終？ 氣象專家：還得等一段時間

芝城過去兩周大雪不斷，讓居民都期待著雪季盡快結束。(包東宇提供)

連續幾天的升溫，讓芝加哥 地區的積雪逐漸融化，民眾也紛紛期待今年雪季 就此畫下句點，不過，氣象專家預估，芝城 降雪機率要完全降到零，大概還得等一段時間。

國家氣象局氣象學家蘇利文(Casey Sullivan)說，芝加哥今年冬天比往年略微溫和，今冬到現在共降下21.9吋的雪，比往年同期少了三吋，去年到2月10日時，降雪量已經達到32.5吋。

芝城經歷過去一周均溫僅約華氏20度的寒冷天氣後，本周芝加哥氣溫已經回升到30、40度，蘇利文說，不過這周的溫暖氣候，並不意味著接下來不會再下雪了。他表示，隨著冬季已經過了大半，春天腳步接近，太陽的角度隨季節轉移，白天越來越長，氣溫也將漸漸變暖，雖然下雪的機率的確會降低，但一般芝加哥雪季會持續到4月，甚至5月還下雪的情況都曾出現。

他說，芝加哥地區12日就可能會下小雪，周末氣溫也將跌到華氏20多度，目前很難準確預測溫度何時會持續變暖，也很難推斷溫度變化是否會影響降雪機率。他說，「即使未來三個月平均氣溫高於往常，也仍然會有一段時間的溫度會比均溫低，甚至會下雪。」

芝城有史以來雪季最早結束的日期為1997年的2月27日，當時可測量的降雪量為半吋，此紀錄也意味著芝加哥有可能正接近雪季終點，蘇利文說，根據紀錄，芝加哥冬季最後降下可測量雪量的日期為4月3日，而芝城最遲結束雪季的紀錄，為1966年的5月11日。