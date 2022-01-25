鄭少雄案殷鑑 芝收購竊盜手機 重罰1萬元

為阻止搶匪轉售手機贓物，芝市新法大幅提高違法收購二手手機商家的罰金。(pixabay)

芝加哥 大學中國留學生鄭少雄 遭遇手機 搶劫而送命事件發生後，芝城暴力搶劫有增無減，為阻止街頭幫派藉偷竊或搶劫手機作為籌集資金途徑，在芝市長萊特福特推動下，市議會許可證委員會(License Committee)上周通過一項新法，將大幅提高買賣盜竊手機商家的罰款與處罰力度，其中罰金從現行的2000元，大幅調高五倍到1萬元。

擔任議會許可證委員會主席的第五區區長海爾斯頓(Leslie Hairston)指出，包括手機二手商、當鋪、假冒手機維修店的業主等，只要協助銷贓，全列入重點取締目標。

委員會新通過的法規，除了把違法銷售偷竊手機業者的罰金一口氣調高到1萬元之外，如兩年內再度犯案，則將面臨最高四年的營業執照吊銷，而且犯案的商店店址，一年內不准許任何人接手營運，海爾斯頓特別提到，沒有營業執照的商家，同樣必須接受相同罰款與處罰。

海爾斯頓說，去年11月於她的轄區發生一起搶劫手機的死亡案件，促使她決定加強推動該法案落實，海爾斯頓提到的死亡案件，就是芝加哥大學碩士生鄭少雄遭搶劫槍殺的慘案，當時劫匪搶走鄭少雄手機，然後拿到手機店賣了100元，「為了100元，就讓一個年輕人失去生命，令人髮指」。

她說，「我們有很長一段時間，試圖糾正這些人的錯誤行為，增加罰款為其中一種手段。根據紀錄，前市長伊曼紐在他的兒子於住家附近遭搶走手機後，就非常積極推動加強取締黑市手機的買賣。

伊曼紐當時提出的法令，包括禁止從未成年人手中購買任何手機，並禁止二手商店、電話服務商在未查證手機序號是否為竊盜商品前，購買手機或將手機激活；此外，該法案還要求店家在發現有人試圖出售被盜手機前，應馬上通知警方；伊曼紐還主張只要有五部及以上手機銷售的零售商，必須取得二手經銷商執照。

海爾斯頓說，然而上述法令並沒有真正依照規定逐一落實，這也是她這次提出「重罰」來強化執法。

芝加哥警探希爾布林(George Hillbring)說，鄭少雄遭槍殺後，嫌犯逃離現場立即前往手機店以100元價格出售贓物，然而該家店卻根本未依據規定向警方舉報來路不明手機，他全力支持對違法業者提高處罰。