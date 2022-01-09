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各元宗教心連心 新年攜手祈和平

本報芝加哥訊
英文分會副會長 Dean Isensee 在會後感慨的說：「佛光青年們很高興今天能參與這個活動，更與參加祈福活動的伊斯蘭教的青年朋友結善緣。」
英文分會副會長 Dean Isensee 在會後感慨的說：「佛光青年們很高興今天能參與這個活動，更與參加祈福活動的伊斯蘭教的青年朋友結善緣。」

新年伊始，芝加哥地區多元宗教代表，於瑞柏市齊聚一堂，祈願社區和諧，世界和平。國際佛光會芝加哥協會英文分會會長、副會長，與天主教、回教、印度教等各宗教代表，一起參與，身體力行、走進社區，與百位社會大眾、廣結善緣。

多元宗教為世界和平祈福活動，在主禮嘉賓中北大學（North Central College） 宗教及行動辦公室主任Rachel Pridgen博士與瑞柏市多元及融合辦公室主任Geneace Williams博士致歡迎詞中，正式開始。來自英文分會會長Steven Haverkos 更是作為第一位宗教代表，上台演講。他以佛光山開山星雲大師的〈廣結善緣祈願文〉，帶領與會的百名大眾，祝禱祈福。

Steven會長向大家談到：星雲大師說人際關係是一種因緣法，人與人之間，以緣份維持關係。佛教強調「未成佛道，先結人緣」。初學佛一定要先結善緣，已學佛者要懂得廣結善緣。祈願大眾時時升起慈悲心，祈願共同面對疫情，攜手共度難關，人心安定，社會祥和。

在本次活動中，Steven會長全家總動員，身為芝加哥佛光青年幹部的Sam 和Alysha更是全程出席。在疫情期間，不論風雨，以身作則，全家人每週都會到當地食物銀行當義工、關懷弱勢族群。他們表示與不同宗教的朋友結善緣，以愛心共創社會幸福、同步為世界和平努力，甚為榮耀。會後更與大眾互動交流，用愛與關懷，開啟2022年的新篇章。

英文分會副會長 Dean Isensee 在會後感慨的說：「佛光青年們很高興今天能參與這個活動，更與參加祈福活動的伊斯蘭教的青年朋友結善緣，同為以愛心創建和恊社區、同步向前、大步邁進而努力。」Dean覺得能夠給青少年朋友們這樣的機會、和交流的平台是非常重要的。給我們的下一代、未來的主人翁一個共創美好社會的好因好緣，也是星雲大師所提倡的。宗教的相互尊重包容，異中求同、和諧共存，讓人感受到生命的真善美。(人間社郭雲供稿)。

照片：

Steven 會長以佛光山開山星雲大師的〈廣結善緣祈願文〉，帶領與會的百名大眾，...
Steven 會長以佛光山開山星雲大師的〈廣結善緣祈願文〉，帶領與會的百名大眾，祝禱祈福。
新年伊始，芝加哥地區多元宗教代表，祈願社區和諧，世界和平。
新年伊始，芝加哥地區多元宗教代表，祈願社區和諧，世界和平。
Steven會長全家總動員，身為芝加哥佛光青年幹部的Sam 和Alysha也全程...
Steven會長全家總動員，身為芝加哥佛光青年幹部的Sam 和Alysha也全程出席。
國際佛光會芝加哥協會英文分會會長Steven Haverkos 作為第一位宗教代...
國際佛光會芝加哥協會英文分會會長Steven Haverkos 作為第一位宗教代表，上台演講。

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