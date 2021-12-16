芝加哥未接種者 染疫、死亡率比已接種者高出5倍

芝衛生局局長再度呼籲未接種疫苗者，盡快完成接種。(芝市長辦公室)

芝加哥 衛生局局長亞瓦迪表示，近日新一波的新冠疫情確診人數中，未接種疫苗 的芝加哥人，染疫住院與死亡的比率，比已接種者高出5倍；此外，為因應即將來臨的寒假，芝加哥公校系統(CPS)宣布將發放15萬個家用快篩檢測盒給學生，讓他們在返校前也能監測自己的身體狀況。

繼伊州 日前出現首例Omicron後，庫克郡衛生局15日表示，第二名確診者為該郡居民，他已完全接種，染疫後沒有任何症狀。

亞瓦迪14日說，從感恩節起，芝加哥的染疫人數大幅增加，目前平均單日美食萬人中，有33名確診，僅比全美平均的每10萬人有35人染疫的比率低了一些。她也提到，伊州方面更嚴重，到14日為止，伊州每10萬人中，多達56人染疫。

亞瓦迪說，過去幾天內，芝加哥平均單日感染人數都打破1000人，單日平均染疫死亡人數則在4到5人間，伊州方面則是從11月開始，染疫人數幾乎3倍數的增加。

她表示，感恩節後激增的確診民眾，幾乎每個年齡層、每個族裔都有，「整個城市染疫比率都在增加，每個地方的感染風險也同樣上升」。

在死亡率方面，亞瓦迪表示，根據統計，感恩節後至今，未接種疫苗的芝加哥人，因為感染新冠病毒而死亡的比率，比完全接種者高出5倍；接種疫苗與否的染疫住院數據也與死亡人數比率不相上下。

另方面，感恩節後，芝城未接種者的染疫率，為完全接種疫苗居民的3倍。

芝市完全接種的170萬人(占全市人口約63%)中，共有2萬4652人出現突破性感染，比率僅約1.4%，這些確診居民中，死亡人數為147名。

亞瓦迪說，現階段可施打的新冠疫苗，對於防範感染Omicron變種病毒導致的住院或死亡，仍有一定的作用，衛生局預期未來一段時間，將會出現更多感染變種病毒的病例，其中包括突破性感染以及二次感染人數都會增加。

有鑑於聖誕、新年假期來臨，芝公校學生將有許多機會參加聚會、派對，為防範寒假結束後病例暴增，CPS15日表示將發放15萬個家用快篩盒，給300所位於疫情嚴重區學校的學生，收到快篩包的家庭，應在12月28日對學生進行檢測，然後於當天把快篩包送到聯邦快遞收件箱(FedEx Drop Box)。