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芝大受害人鄭少雄家屬援助律師黃正東/胡逸倫律師出席鄭少雄案 12/08/2021 庭審實錄

本報芝加哥訊
胡逸倫律師
胡逸倫律師

11月9日下午2時許，中國留學生鄭少雄芝加哥大學校區 900 Block of East 54th Place 被搶劫中槍身亡。嫌疑人 Alton Spann 于11月10晚6:20被芝加哥警方逮捕。 Alton Spann被公訴方以六項罪名起訴：其中三項一級謀殺包括蓄意殺人、故意傷人致死、搶劫致死，一項持械搶劫，以及兩項非法使用武器的罪名。

12月8日上午11時，針對鄭少雄槍擊案的兇手嫌犯 Alton Spann 的第四次庭審在庫克郡巡回法院通過線上方式遠程舉行，公眾可以通過 YouTube 直播旁聽庭審。黃正東律師、胡逸倫律師作為受害人家屬的援助律師進入檢方及被告方刊用的 Zoom 會議室參與庭審。

上午11：02分，當庭法官 Maryam Ahmad 開始按照分區順序審理當天所有案件。

11：33分，庭審輪到 Alton Spann 的案件，助理公設辯護人 Robyn Haynes 作為 Spann 的代理辯護人出席庭審。Haynes 律師要求本案進入正式審理流程。檢方確認所有控罪均以“直接起訴”（direct indictment）的方式進行。Ahmad 法官決定法庭第一次正式傳訊（arraignment）日期為2021年12月27日。

12月27日法庭傳訊的程序將包括檢方對被告的指控，被告方提出的初步抗辯，檢方和被告方針對保釋等問題進行辯論。法官通常會花時間確保犯罪嫌疑人即被告了解檢方對其提出的檢控。法官會告訴被告在庭審中的各項權利，包括無罪搞辯的權利。盡管被告人在首次正式傳訊庭審中有權認罪，但是除非被告人律師在場，法官都會阻止其這樣做。另外，法官在傳訊程序中通常會拒絕犯罪嚴重的被告人要求保釋的動議。

小結：12月8日的庭審很簡短。法官在聽取了檢方和被告方的意見后，裁定法庭第一次正式傳訊日期為12月27日。檢方采用直接起訴這種方式意味著該案將直接進入審判程序，而不用經過遞交起訴狀或"初級聆訊"（preliminary bearing）的過程。這反映出檢方對此案的高度重視，也表明檢方有信心提供充分證據將犯罪嫌疑人䋲之于法。12月27日法庭傳訊中被告人是否會認罪，我們將拭目以待。

被告人 Spann 將于12月27日再次出庭，黃正東律師、胡逸倫律師將會及時公布下次開庭的更多信息。

黃正東律師
黃正東律師

鄭少雄 芝加哥 中國留學生

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