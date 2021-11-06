密州賀婉青「三個月亮」獲海外華文著述獎

盧曼菁(右)與駐芝台北經文處的林家銘(中)頒贈「海外華文著述獎」獎狀給賀婉青(左)。(賀婉青提供 )

2021年華僑救國聯合總會舉辦的「全球海外華文著述獎」，日前公布文藝創作小說 類得獎名單，密西根州的賀婉青的作品「三個月亮」奪下該類組首獎。

賀婉青表示，她的小說「三個月亮」由聯合文學出版，是現代女性移民 的成長小說，她說，女性人口占人類的一半，但影響力不及男性的二分之一，女性成長是地表最漫長的旅程，該部小說主要描述台北、廣州、紐約三位21世紀的女性故事，她們的人生充滿勇敢追求也有低頭妥協，從中可以看到女人的成長以及來自女人內在的深刻甦醒。

賀婉青曾在台灣 擔任過記者、大學講師，現居密西根，在養育雙胞胎之餘，費時六年完成該部十萬字的小說。她說，「三個月亮」的三條主線希望分享五個主旨，即圍繞三個主人公的故事構成三條線索，彼此平行存在，互不交叉，反映出現代都市人生活的疏離感。而五個主旨，分別為多元文化(multiculturalism)，階層流動(social mobility)，人際間的各式情感 (interpersonal relationships)，時代印記(reflecting contemporary times)和宗教 (religion)。

日前中華民國僑務委員盧曼菁特別安排在密西根榮光會年會中，將該獎項頒給賀婉青，包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處、密西根婦女會、台商會、國建會、中文學校聯合會等均有代表出席觀禮。

向來關注女性的議題的賀婉青，並當場將獎金捐給密西根中華婦女會，希望協助推動會務，提升女性的能見度，擴大女性的影響力。

賀婉青說，「三個月亮」是自己移民小說系列的第一部，目前正在籌畫第二部作品，將透過一個家庭三代人的經歷，透視原生家庭帶給下一代價值觀的影響。

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