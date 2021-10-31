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12/7是聯邦醫保 Medicare轉換計劃限期聯邦醫保 Medicare專家解答您醫保需知

本報芝加哥訊

10月15日到12月7號是加入和轉換聯邦醫療計劃 Medicare的法定時間，凡65歲以上合資格的人都可以加入聯邦政府的醫療計劃 (Medicare) A部分和 B部分 (Part A & Part B). 但两計劃有不同差異，退休人仕可以跟據自已經濟能力或保險公司提供選項，去選擇適合自已計劃及保險公司。

在選擇過程中，有很多誤區，很多人以為 Medicare會承擔所有醫療費用. 其實 Medicare只會支付 80%上限, 另外 20%你要自行付費, 當您遇到醫療事故，又沒法繳付餘額保費，可以考慮購買補充保險或 Medigap 保險，以支付醫療保險其他部分的免賠額和一些自付費用。以下兩種 (只可選一個) 醫療保險來支付餘額：

1. Medicare Advantage (Part C)聯邦醫保優勢計劃 (或稱 Part C)

2. Medicare Supplement (Medigap)聯邦醫保補充保險計劃 (差額保險)

這兩個計劃的特點:

1. 聯邦醫保優勢計劃 (Medicae Advantage 或稱 Medicare Part C).本計劃很多都不需付月費, 也包括了處方藥(Part D部分), 還提供眼睛, 牙齒, 聽覺, 和健身中心會籍的福利. 另外每個季度送你$50至$125贈卷用於購買健康衛生用品如維他命, 牙膏, 感冒藥, 血壓計等.

這種優勢計劃計劃有 PPO和 HMO醫生和醫院網絡:

PPO - 你可以在網絡內看任何一個醫生而無需要你的主診醫生轉介.

HMO - 你需要先在網絡內揀選一位主診醫生. 如你需要看專科, 你的主診醫生會轉介你去看在同一網絡內的專科醫生.

你本人需要負責一定的共付額 (Copay). 你要共付的部分每年不會超過 $2,650 - $3,950 (每間保險公司的上限不同). 超過的部分由保險公司承擔.

2. 聯邦醫保補充保險計劃 (Medicare Supplement 或稱 Medigap)

由保險公司出售, 需要付月費. 支付你本來應分擔的 20%. 你基本上不需要承擔任何的共付額. 保費會隨著年齡每年遞增. 本計劃並不包括處方藥(D部分), 你需要另外付月費購買. 也没有提供如眼睛, 牙齒, 助聽器, 季度贈券和健身會籍的福利.

這種Medicgap計劃都是PPO, 你可以選擇去看任何醫生或專科, 而不需要主診醫生轉介，而Medicgap其中一個計劃是你只需要交付每月保費, 保險公司將基本上承擔所有費用, 你不須再負責其他的費用如: 共付額(copay), 共同保險 (co-insurance) 。

如果對於聯邦醫保 Medicare仍有疑問，可逕自聯絡Ben劉先生 (312)927-1280。劉先生通國、粤英語。

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