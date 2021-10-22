人手不足 芝餐館被迫停業

芝加哥「煤火」披薩餐館，日前因為找不到足夠員工而被迫臨時停業。(Coalfire臉書)

在芝加哥 擁有兩家披薩店的「煤火」(Coalfire)餐館，日前在推特發文表示，「我們今天因為人手不足，因而關門無法營業」，這家餐館稱，他們賣披薩賣了15年，從來沒有出現過這種情況，東主並對突然無法營業造成顧客的不便致歉；與「煤火」一樣找不到足夠員工上班的餐廳，現階段比比皆是。

該推文貼出後，許多消費者都來詢問有關餐廳的薪資情況，「煤火」回應表示，他們餐館的廚師時薪平均在18元到21元間，且都有提供有薪假期，此外，所有加班費用也依照標準給付，並提供了醫療與牙齒保險，還有支薪病假，幾乎可以想到的員工福利都一應俱全，但「還是找不到人來上班」。

芝加哥市目前的最低時薪標準為15元，時薪18元的全職員工，每周稅前約可拿到720元周薪。

不過，有有人對店東提出看法稱，亞馬遜一小時薪水22.5元，而且還發給3000元的簽約紅利金，還有網民回應該東主貼文，覺得「老闆應該再提高薪水」。

對於「煤火」的情況，華埠 許多餐館業者都感同身受，「大概每一家餐館現在都人手不足」，業者說，「不是我們不找，是實在找不到人」，誠如這名業者所言，芝城 華埠商圈繞一圈，會發現很多餐館都在門口貼出徵人廣告，「為了吸引工人留下，大家紛紛各出奇招，有的額外給予員工分紅，有的增加薪資，有的提供彈性上班」，再不行也只能找親戚朋友臨時幫忙。