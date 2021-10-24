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2021年聯合國亞裔小姐選美大賽 聖路易斯姚菀婷獲總亞軍及演講冠軍

本報芝加哥訊

聖路易斯華盛頓大學及JBS校友姚菀婷(Tiffany Yao)贏得聯合國亞裔小姐選美大賽總亞軍、大賽演講冠軍，並獲選為聯合國十七項持續發展目標宣導者

2021年聯合國亞裔小姐選美大賽日前在紐約隆重舉行。本次大賽主辦方由華爾街衛星電視臺、華爾街新聞社與聯合國世界人民委員會聯合組成，主題是支援聯合國十七項持續發展目標，並向世界展示亞裔小姐的高雅美善、智慧多才的美好形象，反對針對亞裔的歧視與仇恨。大賽開幕式與新聞發佈會於2021年7月30在聯合國總部大廈1號千禧大酒店舉行，聯合國世界人民委員會主席Sherrill Kazan 致開幕詞，比賽期間她還親自與舞蹈、演講、歌劇聲樂等幾方面專家和大賽負責人一起擔任評委，並為佳麗頒獎且贈送聯合國主題紀念冊。

大賽於今年三月啟動，主辦方在來自多個國家約160位亞裔佳麗中初選了其中63位進入複賽並選出17位決賽選手。由於中國大陸、新加坡及英國等地的佳麗因疫情及簽證問題無法入境，只有13位佳麗抵達紐約現場加上2位元海外佳麗提供視頻參與決賽。歷時五天四夜的大賽經過自我介紹、民族特色風情走秀、聯合國十七項持續發展目標的主題演講、才藝表演與晚禮服走秀等多項環節的比賽，評審眾佳麗作為聯合國十七項持續發展目標宣導者資格，並選出冠亞季軍三甲得主。

聖路易斯華盛頓大學及JBS 校友姚菀婷(Tiffany Yao)在各項比賽中發揮自如、表現出色，在眾評委各環節的現場點評中被多次提號點名予以好評，最後贏得本次大賽的＂總亞軍＂和最體現大賽主題意義的＂演講冠軍＂，並成為＂聯合國十七項持續發展目標宣導者＂之一。

姚菀婷已是第二次在選美大賽中取得佳績，2019年她曾在美國亞洲小姐國際大賽中榮獲＂全球總亞軍＂名銜，並贏得＂最佳才藝獎＂、＂高雅迷人獎＂，以及由佳麗們提名並一致推選的＂友誼小姐＂獎項。

姚菀婷(Tiffany Yao)贏得聯合國亞裔小姐選美大賽總亞軍。
姚菀婷(Tiffany Yao)贏得聯合國亞裔小姐選美大賽總亞軍。
姚菀婷才藝表演。
姚菀婷才藝表演。

聯合國 亞裔 紐約

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