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美國東北華人協會 中秋節野餐會熱鬧舉行

本報芝加哥訊
美國東北華人協會中秋節野餐會熱鬧舉行。
美國東北華人協會中秋節野餐會熱鬧舉行。

美國東北華人協會日前成功地舉辦了中秋節野餐會。董事長楊維在致詞時感謝大家的參與，感謝商家的大力贊助。楊維說：這個疫情后有近300人的盛會之所以成功，要特別感謝特邀嘉賓們，有Naperville City Council Mr.Paul Leong；華聯會主席鄭徵；和 Dupage county regional Education trustee Mr. Jeremy Wang 的到來，他們熱情洋溢的講話使活動達到了高潮！楊維還特別感謝四位白金冠名贊助商，包括萬通互惠理財；聯丰集團董事長倪舉凌；百佳香港超市董事長陳健明和老四川餐飲集團董事長胡曉軍的鼎力支持，感謝華聯會、科工專、大芝加哥華人婦女商會、美亞健康協會、香港華協會、上海同鄉會、中山同鄉會、廣州協會、美國廣東商會，芝加哥華人藝術團的大力協助。

更要感謝社團協辦單位的支持，各大著名餐館包括富麗華酒店、狀元樓、皇上皇、欣哥燒臘、Royal Buffet、樂味KTV&燒烤的美食贊助及各商家的贊助。還有老鄉們的熱情參與及演員們的精彩表演和排球隊員的激烈比賽，拔河隊的友誼賽等。祈望明年將舉辦更盛大的野餐會。楊維還說，美國東北華人協會自2005年創會以來，為僑社做了很多貢獻，基本上每年都舉辦中國新年年會，夏季野餐會，中秋國慶晚會等大活動，還有組團回國參加經濟代表團和學生夏令營等。

當天的白金贊助商萬通互惠理財合夥人楊維還介紹了自己是萬通互惠理財的亞裔市場經理。有170年歷史的萬通互惠理財是100強公司，每年通過發放優厚的紅利，贏得客戶的信任和好評。萬通互惠理財的服務項目包括個人理財和公司的各項福利計劃。正在發展理財精英加入我們的團隊，一年來，已有六個理財經紀加入我們團隊，正期待更多的精英們快來加入萬通互惠理財，一起發展芝加哥地區華裔理財事業，為廣大的客戶提供更多更好的理財服務。

華人 美國 芝加哥

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