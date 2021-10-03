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Asian Pop Up：香港電影新動力《殺出個黃昏》《手捲煙》《洗碗天團》十月公演

本報芝加哥訊
高子彬執導的《殺出個黃昏》，由老牌演員謝賢及馮寶寶主演，加哥公演日期為十月五日。
高子彬執導的《殺出個黃昏》，由老牌演員謝賢及馮寶寶主演，加哥公演日期為十月五日。

好戲連場「光芒乍現：香港電影新動力」Asian Pop Up Cinema 新推出五部選映，已先後安排於九月十五日至十月十二日期間在《亞洲躍動電影節》隆重放映，詳情請登臨asianpopupcinema.org網站。

即將到來本週猛片，是由高子彬執導的《殺出個黃昏》和陳健朗執導的《手捲煙》。安排於十月五日上演由《殺出個黃昏》是老牌演員謝賢及馮寶寶主演，故事內容是描述不惑之年後人的心態，應如何去亨受人生，面對人生問題，接著另一齣劇情片將安排十月六日公演的《手捲煙》，由由林家棟主演。劇情是描述已經退役華籍英兵關超（林家棟 飾）加入黑社會維生，因經濟差，生活入不敷支。有一日，南亞裔古惑仔文尼（辛格·哈提汗·比托 飾）為逃避仇人，以一百萬酬勞請求收留五日，關超立即接受。另一邊廂，關超早前有一單江湖大佬大口泰（袁富華 飾）同台灣黑幫菜甫（杜燕歌 飾）的走私金錢龜交易，大口泰收貨之後竟然發現貨不對辦，要關超退返一百五十萬訂金！文尼突然拿出一包毒品畀關超換錢還債，事情似完結，不過文尼又被捉走！關超究竟會自己逃走，或冒險拯救新朋友？關超吸了一口手捲煙，作出最後決定！

香港五部劇情電影首播有李駿碩執導的《濁水漂流》已於九月十五日安排在線上放映，至九廿一日止。

其餘四部選映有

(1)沈錫然執導的《洗碗天團》，又名《大生意》由鄭伊健、任賢齊主演。芝加哥公演日期為十月十七日。

(2)李敏執導的《給我1天》，由王祖藍、蔡卓妍主演，加哥已公演日期。

(3)高子彬執導的《殺出個黃昏》，由老牌演員謝賢及馮寶寶主演，加哥公演日期為十月五日。

(4)陳健朗執導的《手捲煙》，由林家棟主演，加哥公演日期為十月六日。

上述四部電影将安排於芝加哥露天汽車影院ChiTown Drive-In舉行，地址 : 2343 S Throop St, Chicago, IL 60608。在疫期間，露天汽車影院是安坐自已車廂內欣賞電影，絶對安全。

Asian Pop Up Cinema為一個電影藝術，以推動亞洲文化為使命而努力平台，有興趣深入瞭解朋友，請登臨asianpopupcinema.org網站。

陳健朗執導的《手捲煙》，由林家棟主演，加哥公演日期為十月六日。
陳健朗執導的《手捲煙》，由林家棟主演，加哥公演日期為十月六日。
謝四哥、馮宝宝教您如何《殺出個黃昏》。
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