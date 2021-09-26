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Asian Pop Up：香港電影新動力 王祖藍懇求蔡卓妍《給我1天》9/27上映

(見報日9/26)
《給我1天》由王祖藍、蔡卓妍主演的「喜」、「悲」的愛情電影。
《給我1天》由王祖藍、蔡卓妍主演的「喜」、「悲」的愛情電影。

Asian Pop Up：香港電影新動力

王祖藍懇求蔡卓妍《給我1天》9/27

本報芝加哥

好戲連場「光芒乍現：香港電影新動力」Asian Pop Up Cinema 新推出五部選映，已先後安排於九月十五日至十月十二日期間在《亞洲躍動電影節》隆重放映，詳情請登臨asianpopupcinema.org網站。

即將到來猛片《給我1天》，是由李敏同名小說改編並由她執導，邱禮濤監製及杜可風攝影的「喜」、「悲」的愛情電影，由王祖藍、蔡卓妍主演。故事是描述一個身患「漸凍人症」的城市速寫畫家馬賽克(王祖藍 飾)故事。畫家馬賽克需要在病情徹底惡化前收集一些快樂的回憶，很希望能夠實現他兒時暗戀夢想，馬賽克暗戀小學同學便是由蔡卓妍扮演的神仙魚。最後馬賽克能否實現他的夢想？電影名字埋下了一個伏筆，也是主角最後一個遺願：「給我一天，當我的女朋友，可以嗎？」

香港五部劇情電影首播有李駿碩執導的《濁水漂流》已於九月十五日安排在線上放映，至九廿一日止。

其餘四部選映有

(1)沈錫然執導的《洗碗天團》，又名《大生意》由鄭伊健、任賢齊主演。芝加哥公演日期為九月廿七日。

(2)李敏執導的《給我1天》，由王祖藍、蔡卓妍主演，加哥公演日期為九月廿七日。

(3)高子彬執導的《殺出個黃昏》，由老牌演員謝賢及馮寶寶主演，加哥公演日期為十月五日。

(4)陳健朗執導的《手捲煙》，由林家棟主演，加哥公演日期為十月六日。

上述四部電影将安排於芝加哥露天汽車影院ChiTown Drive-In舉行，地址 : 2343 S Throop St, Chicago, IL 60608。在疫期間，露天汽車影院是安坐自已車廂內欣賞電影，絶對安全。

Asian Pop Up Cinema為一個電影藝術，以推動亞洲文化為使命而努力平台，有興趣深入瞭解朋友，請登臨asianpopupcinema.org網站。

《給我1天》由王祖藍、蔡卓妍主演的「喜」、「悲」的愛情電影。
《給我1天》由王祖藍、蔡卓妍主演的「喜」、「悲」的愛情電影。

電影 香港 芝加哥

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