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芝市長提基本收入案 5000低收戶可月發500

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市市長萊特福特20日提出一項保障窮人基本收入的方案，她計畫明年撥出3150萬經費，向芝城遭受嚴重打擊且需要進一步穩定經濟的5000戶低收入家庭，在未來一年內每月每戶發放500元津貼。

至於這項提案實施細目，市府仍未公布，此外，要落實此案必須先通過市議會表決。

有意角逐下屆市長的現任芝加哥36區區長維拉格斯(Gilbert Villegas)說，他早就提出過類似議案，萊特福特到現在才有此想法，根本「慢了好幾步」。

芝加哥市議會於今年3月份時，就已經提出過「基本收入」的方案，此作法在其他美國城市已經實施。

市議會非裔委員會主席爾文(Jason Ervin)此前曾表示，在芝加哥未向遭奴疫者後代設立賠償計畫前，推進「基本收入」計畫，無異是打了遭奴役者後代一記耳光。

批評人士說，一些激進者多年來一直支持這種「全民基本收入」的計畫，然而如此一來，將使拿到這項補貼者失去找工作的動力，且讓人們手裡有錢去花在吸毒、酗酒等惡習上。

加州斯托克頓市(Stockton)前市長塔布斯(Michael Tubbs)並不認同上述主張，他表示，從2019年以來，該市低收入家庭每個月收到500元津貼，讓他們的生活獲得很大幫助。

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