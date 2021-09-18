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芝華埠及附近亞裔過半 畫入同選區有望

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括華埠、阿莫爾廣場以及部分橋港區、麥金利公園區的亞裔居民人數，過去幾十年不斷成長。(特派員黃惠玲／攝影)
包括華埠、阿莫爾廣場以及部分橋港區、麥金利公園區的亞裔居民人數，過去幾十年不斷成長。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦人口普查局16日公布了各州與城鎮進一步人口數據，華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，包括華埠、阿莫爾廣場(Armour Square)及部分橋港區(Bridgeport)、麥金利公園區(McKinley Park)的亞裔人口比率，已經達到總人口一半，加上近一年因仇恨亞裔事件頻發，吸引更多其他族裔重視亞裔權利，「芝城出現亞裔人口多數的獨立選區，希望濃厚。」

陳本恩說，華埠更好團結聯盟過去幾十年來，一直積極爭取擴大包括華裔在內的亞裔政治聲量，把華人民眾化入同一選區，就是該組織的主要工作之一，「只有彙整少數族裔居民，才能獲得更多應有權益，且保障社區發展」。

根據新發布的人口普查資料，該聯盟提議選區重畫地圖中的「亞裔居民聚居區」，包括華埠、阿莫爾廣場，及部分麥金利公園區、橋港區的居民人數為4萬6000人左右，而該區的亞裔或亞裔混血居民數，已經超過2萬5000人，這也意味著，該區亞裔成為主要居民。

陳本恩解釋，上述四個小區互相緊鄰，由地圖中畫成同區合情合理，不過，由於芝加哥50個區的平均每區人口均約5萬5000人，而新的人口普查數據顯示，理想中的「亞裔人口一半以上的新區」居民數只有4萬6000人，距離自成一區的人口數，還有9000人之差，「如何將居民數擴大到5萬5，但卻不會縮小亞裔比率，為當前優先任務」。

此外，芝加哥「重劃選區委員會」(citizen redistrict commission)日前也公布了選區重畫地圖草案，根據該委員會表示，將華埠、阿莫爾廣場與部分麥金利公園區、橋港區畫成新選區的議案，受到麥金利公園區居民反對，該區民眾傾向保持現有麥金利公園區的範圍，不同意分割成兩區。

陳本恩說，假使依照該委員會的地圖草案，麥金利公園保持不變，則該區亞裔人口大約僅為48%，無法超過五成，也因此沒有很難達到預期目標。

不過，她提到，「我們還是很有希望達到亞裔畫成同選區的最終理想」，陳本恩說，主要亞裔人口大幅增加為不容忽視的事實，根據該聯盟依據華人聚居的郵遞區號統計，華埠附近的亞裔人口，從90年代的1.2萬，到2000年為1.7萬，2010年到2.7萬，2020年則增加到 3.5萬。

此外，過去一年來仇恨亞裔事件不斷發生，強化了亞裔團結力量，也因此贏得更多族裔的重視，例如此間發起多次反仇亞行動，還有州議會高票通過的「亞裔美國人歷史平等教育法案」(The TEAACH Act，HB376)，都受到熱烈支持。

芝新的選區地圖，將由該市市議會的RULES委員會於年底提出，並獲得50位區長(市議員)中的41位同意才能實施，否則就需舉行全民公投才能定案。

華埠更好團結聯盟將陸續推出兩場選區重畫座談會，英文座談：18日上午10時到11時30分，Zoom ID : 824 5441 4090；中文座談：22日晚上6時30分到8時，Zoom ID：824 5441 4090。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩，呼籲華裔踴躍參加選區重畫聽證會，表達希望將華人聚居區...
華埠更好團結聯盟主任陳本恩，呼籲華裔踴躍參加選區重畫聽證會，表達希望將華人聚居區畫入同選區的意願。(華埠更好團結聯盟提供)

亞裔 華埠 人口普查

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