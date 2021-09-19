Asian Pop Up：香港電影新動力 吳鎮宇 李麗珍9/15~21開始《濁水漂流》

濁水漂流，是香港一角的時代縮影，反映比房奴更悲惨真實的一面，街頭露宿者要當房奴也無能為力。

好戲連場「光芒乍現：香港電影 新動力」Asian Pop Up Cinema 新推出五部選映，將安排於九月十五日至十月十二日期間在《亞洲躍動電影節》隆重放映，詳情請登臨asianpopupcinema.org網站。

香港五部劇情電影首播有李駿碩執導的《濁水漂流》已於九月十五日安排在線上放映，至九廿一日止。

其餘四部選映有

沈錫然執導的《洗碗天團》，又名《大生意》由鄭伊健、任賢齊主演。芝加哥公演日期為九月廿七日。

李敏執導的《給我1天》，由王祖藍、蔡卓妍主演，加哥公演日期為九月廿七日。

高子彬執導的《殺出個黃昏》，由老牌演員謝賢及馮寶寶主演，加哥公演日期為十月五日。

陳健朗執導的《手捲煙》，由林家棟主演，加哥公演日期為十月六日。

上述四駒電影将安排於芝加哥露天汽車 影院ChiTown Drive-In舉行，地址 : 2343 S Throop St, Chicago, IL 60608。在疫期間，露天汽車影院是安坐自已車廂內欣賞電影，絶對安全。

首駒線上上映的《濁水漂流》是真人真事改編香港劇情片，講述一班聚居深水埗地區天橋底下的露宿者，被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的感人故事，由吳鎮宇、李麗珍主演。

Asian Pop Up Cinema為一個電影藝術，以推動亞洲文化為使命而努力平台，有興趣深入瞭解朋友，請登臨asianpopupcinema.org網站。