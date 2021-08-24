庫克郡即起執行室內口罩令 商家入口需貼標示提醒顧客

庫克郡即日起，要求商家必須在商店入口處，張貼戴口罩標示。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠病毒變異株Delta感染力持續擴大，繼芝加哥市上周五開始執行「室內強制口罩 令」後，庫克 郡即日起也要求所有室內場所都必須落實戴口罩規定，商家依規定必須在營業場所入口，張貼明顯的「口罩令」標示，提醒入內消費者遵守。

庫克郡衛生局表示，即日起施行的強制口罩令，對象包括所有兩歲及以上的居民，但凡進入餐館、商店、劇院、健身房以及其他室內空間時，無論是否接種了疫苗 ，都必須戴上口罩；芝加哥市則從幾天前已經開始推出強制口罩令。

庫克郡衛生局主管盧賓(Rachel Rubin)說，強制口罩令的執行對於零售業來說，多少緩解了他們對入店客人施打疫苗與否的擔憂，「大家都戴上口罩，等於多了一層保護」，她也提到，根據規定，消費者在用餐或喝酒時，可以摘下口罩。

目前伊州衛生廳並未發布「室內強制口罩令」，不過，該州上周五的新增感染病例達到4904個，為過去七個月來的新高。衛生廳數據顯示，上周的平均單日新增病例為3526個，超過了於4月13日保持的3390例紀錄；而過去伊州，平均單日新冠死亡人數為18人，為6月12日以來的最高數字。

州長普立茲克說，儘管他對現階段Delta病毒在年輕人間感染日益嚴重「深感擔憂」，但他仍然覺得「沒有必要在全州施行強制口罩令」，在此同時，普立茲克不忘鼓勵大家施打疫苗，並在室內公共空間戴口罩。

伊州102郡的疫情，全部都已達到聯邦疾病防治中心CDC的「大量」、「高度」傳染標準。