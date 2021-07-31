我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

疫情升溫 餐飲業高度關注是否恢復戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導

面對新一波的新冠病毒感染激增，從今年6月初全面解除防疫限制，迎來大批顧客回流的芝加哥與伊州餐飲業，高度關注市府、州府是否又將恢復執行口罩令，伊利諾州餐飲協會會長涂以亞(Sam Toia)說，協會一直與政府保持密切聯繫與溝通，他也表示，一旦重啟各項嚴格防疫措施，希望聯邦當局屆時也能夠恢復發放餐館業復甦基金，避免餐飲業再度陷入困境。

涂以亞說，協會一直在監測其他地區的情況，例如已經發生大規模新冠感染的德州、路易斯安納州，同時也掌握了洛杉磯、舊金山地區的部分酒吧業主，限制未接種顧客進入消費的作法，他表示，希望消費者與政府相信餐飲協會絕對是以公共安全與顧客、餐館工作人員安全健康為首要任務。

餐飲協會指出，餐館會等待芝加哥市市長萊特福特、州長普立茲克的口罩令決定，再採取行動配合，涂以亞還說，假使Delta病毒導致重啟各項嚴格防疫規定，那麼聯邦政府必須考慮恢復提供餐飲業復甦基金，他說，上波的餐飲復甦基金，只有三分之二的餐飲業者獲得資助。

大型百貨連鎖沃爾瑪(Walmart)30日也宣布，位於感染熱區的沃爾瑪商店員工，必須在上班時戴上口罩；梅西百貨則表示正在評估整個疫情發展情勢，再決定是否改變現階段實行的口罩規定；在伊州有11家健身房據點的Life Time說，暫時不會變動現行的防疫措施。

口罩 防疫 沃爾瑪

上一則

墨西哥牛馬過河 吃大彎國家公園嫩草 遊客心疼

下一則

北維房市活絡 6月成交量創16年新高

延伸閱讀

芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火

芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火
芝市長猶豫連任 伊州長確定參選

芝市長猶豫連任 伊州長確定參選
芝大專家警告 芝城10萬人音樂會恐引發全美感染野火

芝大專家警告 芝城10萬人音樂會恐引發全美感染野火
芝市長：日增破200確診 或恢復強制口罩令

芝市長：日增破200確診 或恢復強制口罩令
確診增7成 芝市長警告或恢復防疫 增佛州、路州等為旅遊警戒區

確診增7成 芝市長警告或恢復防疫 增佛州、路州等為旅遊警戒區
單日確診遽增7成 芝市長警告：不排除恢復防疫

單日確診遽增7成 芝市長警告：不排除恢復防疫

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見