疫情升溫 餐飲業高度關注是否恢復戴口罩

面對新一波的新冠病毒感染激增，從今年6月初全面解除防疫 限制，迎來大批顧客回流的芝加哥與伊州餐飲業，高度關注市府、州府是否又將恢復執行口罩 令，伊利諾州餐飲協會會長涂以亞(Sam Toia)說，協會一直與政府保持密切聯繫與溝通，他也表示，一旦重啟各項嚴格防疫措施，希望聯邦當局屆時也能夠恢復發放餐館業復甦基金，避免餐飲業再度陷入困境。

涂以亞說，協會一直在監測其他地區的情況，例如已經發生大規模新冠感染的德州、路易斯安納州，同時也掌握了洛杉磯、舊金山地區的部分酒吧業主，限制未接種顧客進入消費的作法，他表示，希望消費者與政府相信餐飲協會絕對是以公共安全與顧客、餐館工作人員安全健康為首要任務。

餐飲協會指出，餐館會等待芝加哥市市長萊特福特、州長普立茲克的口罩令決定，再採取行動配合，涂以亞還說，假使Delta病毒導致重啟各項嚴格防疫規定，那麼聯邦政府必須考慮恢復提供餐飲業復甦基金，他說，上波的餐飲復甦基金，只有三分之二的餐飲業者獲得資助。

大型百貨連鎖沃爾瑪 (Walmart)30日也宣布，位於感染熱區的沃爾瑪商店員工，必須在上班時戴上口罩；梅西百貨則表示正在評估整個疫情發展情勢，再決定是否改變現階段實行的口罩規定；在伊州有11家健身房據點的Life Time說，暫時不會變動現行的防疫措施。