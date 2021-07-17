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抗擊仇亞 五大湖生態殺手亞洲鯉魚改名入侵鯉魚

特派員黃惠玲╱綜合報導
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

被指破壞中西部五大湖生態的「亞洲鯉魚」(Asian Carp)，由於新冠肺炎疫情推升反亞裔仇恨犯罪激增，連美國魚類與野生動物管理局(The U.S. Fish and Wildlife Service)也在今年4月，悄悄將其名稱改為「入侵鯉魚」(invasive carp)，據指出，美國與加拿大控制亞洲鯉魚的機構「亞洲鯉魚區域協調委員會」(Asian Carp Regional Coordinating Committee)也將於8月2日跟進，將亞洲鯉改名為「入侵鯉魚」。

NBC報導，亞洲鯉的新名稱，其實源自於2014年明尼蘇達州州參議員郝方(Foung Hawj)的提案，舉家從越南移民到美國的郝方，在提出更名議案之前，對亞洲鯉這個名字並沒有意見，他也了解這類進口魚對美國中西部造成嚴重破壞，尤其在多個河流肆虐，威脅五大湖生態。

直到有次一亞洲商務代表團抵達明州明尼拿波利斯機場時，剛好看到機場一幅「殺死亞洲鯉魚」標語牌，讓該商務團感覺無法接受，雖然該標示是呼籲公眾參與防止入侵魚類擴散的善意宣導，但信息卻令造訪者感到不快。

郝方於是與同僚州參議員霍夫曼(John Hoffman)推動亞洲鯉改名法案，該法案要求明州機構將該魚類改稱「入侵鯉魚」。

儘管當地已故新聞評論員林堡(Rush Limbaugh)，當時嘲笑該方案根本只是一種「政治正確」，但最終這項改名獲得支持並通過。

霍夫曼說，「因為這個法案，我收到的恐嚇信多到幾乎應付不過來」。

隨著新冠疫情引發一波仇恨亞裔犯罪，這個改名方案，近來悄悄獲得其他一些機構的採用，其中美國魚類與野生動物管理局已於4月將「亞洲鯉魚」改名為「入侵鯉魚」，該機構五大湖區辦公室主任伍利(Charlie Wooley)說，「我們希望擺脫任何貶低亞洲文化與民眾的用語」。

他也提到，亞洲鯉魚區域協調委員會也將從8月2日起落實這項更名行動。

相關團體也正在尋求聯邦食品與藥物管理局(FDA)於州際貿易業務中使用新的「入侵鯉魚」名字，不過，無論是否更換名字，一些研究人員在意的並非這些名稱，而是如何防範這類魚對大湖生態的破壞。

美國 明州 亞裔

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