芝加哥「黑人聯盟」華埠發放 反仇亞促團結

「黑人聯盟」創辦人哈瑞爾(中)表示，希望藉著到華埠發放物品，表達對於華裔社區的關切，並傳達堅決反對種族歧視的心聲。(特派員黃惠玲／攝影)

「攻擊亞裔 ，就是在攻擊我們」，芝加哥非營利組織「黑人 聯盟」(Black Men United)創辦人哈瑞爾(John Harrell)，11日在華埠 興氏小學舉行免費物品與食品發放時說，這是該組織首度造訪華埠，希望藉此向亞裔表達來自非裔社區的關切與支持，他說，「黑人團結」堅決反對任何形式的歧視，也呼籲大家看到或遭遇歧視，就要大聲說出來。

「黑人聯盟」去年9月於芝加哥成立，是一個以教會為基礎的全美性的社會服務機構，宗旨在於透過經濟、安全來協調資源，賦予社區力量，恢復與重建美國黑人社區，讓黑人家庭重新自豪，並建立人群與社區的橋梁而非高牆。

「黑人聯盟」首度到華埠發放，獲得華埠多個組織全力支持。(特派員黃惠玲／攝影)

哈瑞爾說，儘管該組織成立不到一年，但獲得「世界視野」(World Vision)、好市多(Costco)等大企業的積極贊助，幾個月時間已經獲得高達數千萬元的物資與捐款，他表示，這次到華埠是首度嘗試與華裔社區建立聯繫，尤其過去一年亞裔在全美各地頻頻遭受種族攻擊，這種行為讓非裔社區同感氣憤。

芝城華商會董事長梅施美英(右)協助引導民眾領取發放品。(特派員黃惠玲／攝影)

他表示，希望這次邁出的跨社區第一步，能夠融化族裔間的隔閡，「單獨存在，或許我們都是弱勢，但團結一致相信力量會更強大」。

與「黑人聯盟」合作舉辦該次發放的芝城華商會董事長梅施美英、培德中心主任吳常義，以及伊州華裔州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士，均到場協助這場大規模發放。

數百民眾冒雨排隊領取發放品。(特派員黃惠玲／攝影)

當天不到1時就開始有民眾冒雨排隊，發放活動約2時開始前，估計至少已經排了4、500名民眾，主辦單位指出，11日共發出超過千份小電器用品、家具、新鮮蔬菜、水果。