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臺北駐芝經文處與科恩芝加哥商報合辦 「美國中西部台美商業論壇」線上研討會

本報芝加哥訊
臺北駐芝經文處與科恩芝加哥商報合辦「美國中西部台美商業論壇」線上研討會，歡迎報名參加！
臺北駐芝經文處與科恩芝加哥商報合辦「美國中西部台美商業論壇」線上研討會，歡迎報名參加！

芝加哥辦事處與「科恩芝加哥商報」合辦「美國中西部台美商業論壇」線上研討會，著重討論經濟競爭力，推動台美產業創新、供應鏈合作及疫情後經濟復甦，歡迎報名參加！

駐芝加哥辦事處與美國中西部最大商業媒體「科恩芝加哥商報」(Crain’s Chicago Business)將於本（6）月30日、7月28日及8月17日合辦3場「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest－Select Chicago, Select Taiwan)線上研討會， 以因應COVID-19疫情後國際產業結構變化，著重討論包括經濟競爭力、創新與晶片製造、攸關全球供應鏈的扣件零組件、智慧科技與樂活產業等重要議題。這3場線上研討會是本年3月辦事處啟動「美國中西部台美商業論壇」以來的一系列活動，前2場線上研討會討論全球高科技供應鏈及農產品貿易，已順利於3月舉辦完成。

後續3場將由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯 Jim Kirk 親自主持。6月30日的研討會主題為經濟競爭力：晶片與創新，由產官學重要意見領袖包括伊利諾州財務長方仲華( Michael Frerichs)、芝加哥市府經發機構「芝加哥世界商務協會」（World Business Chicago）會長兼執行長費斯納（Michael Fassnacht ）、「美台商業協會」(US-Taiwan Business Council)會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）及鴻海富士康副董事長李傑博士參與談論，將在該商報線上媒體平台播出。歡迎各界報名參加。

各場次規劃如下：

第1場: Tuesday, June 30，11am (CT)

Economic Competitiveness:Chips and Innovation

（經濟競爭力：晶片與創新）

第2場: Wednesday, July 28

Global Supply Chains:

AI，the Health and Fitness Industry

（全球供應鏈：人工智慧、健康與運動產業）

第3場: Tuesday, August 17

Global Supply Chains:

Fasteners,Hardware and the Auto Industry

（全球供應鏈：扣件、五金與汽車產業）

駐芝加哥辦事處處長姜森強調，台灣與美國於去年啟動「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPP Dialogue），涵蓋廣泛的經濟安全問題，包括清潔網路、5G 網路、半導體供應鏈、電動汽車、全球公共衛生等。台美去年並簽署有關高科技合作及教育合作倡議，以推動並落實EPP對話精神；而美國中西部是製造業重鎮，對美國經濟走向甚至全球經濟都有重要影響，芝加哥則是中西部經貿聯繫的商業樞紐，與台灣產業擁有廣大合作空間，當台灣企業在本（6）月7日至11日報名參加美國商務部所舉辦的「選擇美國投資高峰會」線上會議時，盼台灣企業能選擇芝加哥及中西部市場，以吸引更多美國企業選擇與台灣合作，創造互惠雙贏。

姜處長進一步表示，面對COVID-19疫情對全球經濟所造成的嚴重影響，台美雙方的市場經濟與民主體制，在疫情逐漸趨緩後，更需要強化合作，以推動彼此經濟復甦繁榮，這3場線上研討會，將會深入討論「選擇美國、選擇芝加哥、選擇台灣」的可能合作方向，以持續推動台美產業連結合作。

報名/Registration for watching the first webcast: https://event.on24.com/wcc/r/3251896/A80E6F29687DA07ABC4FCFF93237DF29

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