臺北駐芝經文處與科恩芝加哥商報合辦「美國中西部台美商業論壇」線上研討會,歡迎報名參加!

駐芝加哥 辦事處與「科恩芝加哥商報」合辦「美國 中西部台美商業論壇」線上研討會,著重討論經濟競爭力,推動台美產業創新、供應鏈合作及疫情後經濟復甦,歡迎報名參加!

駐芝加哥辦事處與美國中西部最大商業媒體「科恩芝加哥商報」(Crain’s Chicago Business)將於本(6)月30日、7月28日及8月17日合辦3場「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣 」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest-Select Chicago, Select Taiwan)線上研討會, 以因應COVID-19疫情後國際產業結構變化,著重討論包括經濟競爭力、創新與晶片製造、攸關全球供應鏈的扣件零組件、智慧科技與樂活產業等重要議題。這3場線上研討會是本年3月辦事處啟動「美國中西部台美商業論壇」以來的一系列活動,前2場線上研討會討論全球高科技供應鏈及農產品貿易,已順利於3月舉辦完成。

後續3場將由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯 Jim Kirk 親自主持。6月30日的研討會主題為經濟競爭力:晶片與創新,由產官學重要意見領袖包括伊利諾州財務長方仲華( Michael Frerichs)、芝加哥市府經發機構「芝加哥世界商務協會」(World Business Chicago)會長兼執行長費斯納(Michael Fassnacht )、「美台商業協會」(US-Taiwan Business Council)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)及鴻海富士康副董事長李傑博士參與談論,將在該商報線上媒體平台播出。歡迎各界報名參加。

各場次規劃如下:

第1場: Tuesday, June 30,11am (CT)

Economic Competitiveness:Chips and Innovation

(經濟競爭力:晶片與創新)

第2場: Wednesday, July 28

Global Supply Chains:

AI,the Health and Fitness Industry

(全球供應鏈:人工智慧、健康與運動產業)

第3場: Tuesday, August 17

Global Supply Chains:

Fasteners,Hardware and the Auto Industry

(全球供應鏈:扣件、五金與汽車產業)

駐芝加哥辦事處處長姜森強調,台灣與美國於去年啟動「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPP Dialogue),涵蓋廣泛的經濟安全問題,包括清潔網路、5G 網路、半導體供應鏈、電動汽車、全球公共衛生等。台美去年並簽署有關高科技合作及教育合作倡議,以推動並落實EPP對話精神;而美國中西部是製造業重鎮,對美國經濟走向甚至全球經濟都有重要影響,芝加哥則是中西部經貿聯繫的商業樞紐,與台灣產業擁有廣大合作空間,當台灣企業在本(6)月7日至11日報名參加美國商務部所舉辦的「選擇美國投資高峰會」線上會議時,盼台灣企業能選擇芝加哥及中西部市場,以吸引更多美國企業選擇與台灣合作,創造互惠雙贏。

姜處長進一步表示,面對COVID-19疫情對全球經濟所造成的嚴重影響,台美雙方的市場經濟與民主體制,在疫情逐漸趨緩後,更需要強化合作,以推動彼此經濟復甦繁榮,這3場線上研討會,將會深入討論「選擇美國、選擇芝加哥、選擇台灣」的可能合作方向,以持續推動台美產業連結合作。

報名/Registration for watching the first webcast: https://event.on24.com/wcc/r/3251896/A80E6F29687DA07ABC4FCFF93237DF29