疫情雖好轉 許多伊州居民仍繼續戴口罩

伊利諾州有大批民眾表示，雖然新冠疫情好轉，但仍將繼續戴口罩；圖為芝加哥民眾在市中心購物。(美聯社)

伊利諾州現已進入復工第五階段，很少有商家要求戴口罩 ，街頭巷尾也能看到愈來愈多沒戴口罩的人，不過仍然有一些人打算繼續戴口罩。

許多已完全接種者仍繼續戴口罩，有其個人原因，例如家裡有人免疫功能低下，或是戴口罩以保護自己少感冒，還有人在大眾捷運場所戴口罩，寄望以此避免接觸到其他乘客身上的病菌，也有人是受在醫療系統工作的家庭成員影響，有戴口罩的習慣。

芝加哥 大學生物倫理學家洛瑞‧佐羅斯(Laurie Zoloth)表示，戴口罩已成為某種象徵符號，在戴口罩被政治化之後，有些人會因戴口罩被羞辱；她說，繼續把口罩放在手邊、準備隨時戴的人，也顯示他們理解疫情的嚴重性、仍是威脅。

去年在抗疫前線救治新冠重症病患的芝加哥醫生普里克特(Michelle Prickett)表示，她打算在診所和機場等其他場所繼續戴口罩；她說，為減少新冠病毒傳播而戴口罩的過程證明，戴口罩也能有效防範流感等常見病毒，「戴口罩不僅能有助健康，還能保護我的病人以及那些易感人群。」

至於有些人擔心戴口罩太頻繁可能導致人們對細菌更敏感，芝加哥羅許大學醫療中心(Rush University Medical Center)的過敏及免疫專家辛胡拉‧班迪(Sindhura Bandi)表示，保持社交距離 或戴口罩均不會弱化免疫系統。

她說，「到我們成年之時，已經接觸過很多類型的病毒或細菌，我們的免疫系統對這些病原體已經有了記憶，所以我們再和它們接觸時，會產生抗體。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南，未接種者應戴口罩並保持社交距離，外出旅行、在公眾場所或身邊有非同住的人時，未接種者都應戴口罩。

市調機構易普索(Ipsos)5月底的一項民調顯示，不足半數(45%)的美國受訪者表示，他們只要離開家就戴口罩，而之前幾周發布的同類型調研，該數字為58%；此外，絕大多數受訪者表示，除了身邊人，無法了解其他人是否接種了疫苗；只有24%的受訪者相信其他人會坦白是否已接種疫苗。