華生籌拍「天黑黑」 親身經歷希望引起共鳴

繆吉娜透過她在AFI電影學院的畢業作品「天黑黑」，訴說孩子在艱辛環境下的成長故事，希望引起人性共鳴。(天黑黑網站)

疫情以來，美國 亞裔似乎面臨種族歧視的最壞時代，在此同時，卻也成了激勵亞裔挺身而出發聲的最好時代，其中超越語言的電影 ，衍生為華人 發聲的管道。來自上海的繆吉娜在AFI電影學院(AFI Conservatory)聽過華人導演李安、趙婷、王子逸(Lulu Wang)、伍思薇(Alice Wu)演說後，讓她決定堅持以自己的創作風格訴說親身經歷的故事。

繆吉娜以王子逸在電影「別告訴她」為例，欣賞「她不在意東方人說這不是中國，也不在西方人說這個理念違背了人道主義，因為她的視角本身就是揉合了兩種文化」。

繆吉娜因此期待其畢業作品「天黑黑」引發人性共鳴，該劇本是根據她成長背景撰寫，描述在上海的一個邊緣小鎮中，社會底層的賭徒和小混混的生活。她以一個八歲女孩的視角，表達孩子無法改變環境，但仍找出屬於孩子的方式於艱辛的環境下成長。

繆吉娜唸交大廣播電視編導系時開始編劇，她透過寫故事分析自己的經歷並慢慢接納自己。她說，國中時父母會帶她去賭場，她也習慣跟社會底層的人混在一起，高中時成績很好，考上大學後又認識了不同生活階層的人，成長環境的複雜，使她比同齡的人個性更成熟。

她說，到美國後雖有文化衝突，但在學校遇到能一起討論劇本的好團隊，讓她受益匪淺。

同為AFI的學生馬弋晨擔任「天黑黑」的製片，「繆吉娜的故事有原創性，希望此短片能參加影展，並能籌措到資金在未來把這個故事拍攝成長片」。

馬弋晨原本在北京郵電大學念生物化學，後來到加州聖地牙哥大學念商業，大三暑假有機會在北京MTV實習，使她後來到AFI念製片，自小跟在母親身旁耳濡目染學習組織管理的她，很喜歡協調團隊、募款等製片人負責的工作，更希望能用電影觸其他人關心社會議題。

馬弋晨說「天黑黑」一片將在9月開拍，希望有志用電影為華人發聲的人一起加入合作，詳情請上網：shorturl.at/vCKYZ。