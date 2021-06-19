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唐人街SUSHI+高級迴轉壽司餐館高薪大量招聘員工 歡迎您的加入

本報芝加哥訊

位於 2131 S. Archer Ave. Chicago, IL 60616的 Sushi +(ROTARY SUSHI) 高級迴轉壽司餐館芝加哥唐人街分店近日全面恢復正常營業，現大量高薪招聘員工包括企檯、帶位、收銀、壽司師傅、壽司助手、洗碗工和廚師助手等，歡迎您的加入！有意者請致電：（312）929-2446。

該迴轉壽司自助餐館主要經營各式正宗日式高品質壽司及各式正宗日式料理，並由廚藝精湛的專業日本壽司師傅主理。經過專業培訓的服務員提供最親善、最優質的服務，各式美食均通過迴轉壽司自助餐吧輸送到食客面前，隨手可得，分別有各式魚類、肉類、蔬菜類、各式沙拉、甜品以及各種日式熱食料理等任君選擇。所有食物憑不同顏色的碟計算餐費，還有各式不同價格的大碗日式麵和飯套餐等。客人可根據自己的喜好自選自助，十分便捷！

該餐館的自助餐吧設計豪華新潮，仿佛置身童話世界，營業大廳寬敞、明亮、環境舒適及格調高雅，當您入座后，迴轉壽司機緩緩轉動，各種超人氣日式美食在您面前經過，當中品種繁多的壽司卷、手卷、刺身、天婦羅、日式炸蝦、炸墨魚、烏冬麵和各式沙拉、甜品等數不勝數，還有水果春卷、吞拿春卷、吞拿三明治和鰻魚飯等日式料理足以讓您胃口大開，流連忘返。同時，富有經驗的管理和高素質的服務讓您備受賓至如歸的溫暖感。

該餐館各式美食用料十分新鮮，精挑細選，品質上乘，務求給予顧客最好而又最實惠的享受。歡迎您一家大小，三五知已前往SUSHI+高級迴轉壽司自助餐吧享用日式自助餐。SUSHI+自助餐館營業時間: 週日至週四:11:30am-9:00pm，週五、週六11:30am-10:00pm，詳情歡迎致電：312-929-2446。詳情請瀏覽：www.rotarysushi.com。

唐人街SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館環境舒適，格調高雅，各式美食用料新鮮，品質...
唐人街SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館環境舒適，格調高雅，各式美食用料新鮮，品質上乘，給顧客最好最實惠的享受。

美食 芝加哥 日本

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