芝前麥克里斯醫院售出 將建大型住商混合社區

改建後的藍圖之一。(開發商臉書)

芝加哥 社區發展委員會(Community Development Commission)日前表決同意將占地48畝地的前麥克里斯醫院園區(Michael Reese Hospital)賣給開發商芝加哥GRIT，如順利獲得市議會批准，預計投資 38億的該方案，可望改造成匯集7000戶住宅，800萬平方呎辦公、零售、科研設施，以及10畝綠地與開放空間的全新社區。

距離華埠 僅五分鐘車程的麥克里斯醫院早在2009年關閉，前市長戴利(Richard M. Daley)同年以9100萬元的價格買下園區土地，原本打算作為舉辦2016年奧運會的運動員臨時住所，但芝加哥未能成功申奧，導致納稅人每年花費1300萬元用於償還該交易的貸款(service the debt)。

作為此次土地交易的一部分，芝加哥將透過去年獲批的資本債券(capital bond)或聯邦資金，給該項目投資最多6000萬元用於公共基礎設施建設，稅項增額撥款(TIFs)的資金則不會用來支付這筆投資。

芝加哥的規畫委員會曾在今年2月通過針對該項目的另一規畫開發計畫，將改變該園區的基本分區，並指導設計和布局，第一階段包括五年內打造一座創新中心、歡迎中心和老年住宅。

但無論此次土地交易還是分區計畫，均需要市議會再批准。

GRIT的開發商團隊由芝加哥開發商Farpoint領銜，在2017年被選中負責監督該園區「湖濱布朗斯維爾」(Bronzeville Lakefront)項目各項物業的重新開發。

Farpoint首席執行長古德曼(Scott Goodman)說，從現在開始的兩、三年內，開發團隊會雇用少數族裔和女性企業支持該項目，社區發展委員會的成員會感到滿意。

GRIT預計該項目將為布朗斯維爾社區創造3萬份全職工作崗位和超過1萬7000份的建築工作崗位。