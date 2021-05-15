3月15日前已報稅伊州失業族 近期可收到退稅

配合聯邦紓困方案失業金 1萬2000元不必課稅的規定，伊利諾州州長普立茲克12日宣布，符合該資格的伊州 民眾，如在3月15日前已經報完稅者，將陸續收到伊州稅務廳退稅 。

根據規定，在2020年領取失業救濟金，年收入15萬元以下的個人或家庭，領取的1萬200元失業金不必課稅；夫妻合報則可申請2萬400元失業金免稅額，聯邦政府每周額外300元的補助，將持續發放到9月6日。

不過，在上述規定公布實施前，伊州已有超過37萬5000人的失業族完成了年度報稅，等於沒有使用到此稅務優惠。

稅務廳說，去年領取了失業津貼，並在3月15日前完成電子申報所得稅者，將收到稅務的通知淨收入額與退稅金額的調整通知，在收到該通知後的兩到三周，納稅人將可收到退稅支票。

稅務廳主任哈里斯(David Harris)說，大多數符合資格的民眾，不需要採取額外行動來收到退稅，不過，紙本郵寄稅表的3300位居民，則需填寄修正稅表(amended tax return)才能拿到退稅。

此外，根據聯邦失業補償稅豁免規定，申請伊州工作所得抵稅(Earned Income Credit，EIC)者，也有資格獲得額外退稅，稅務廳官員表示，由於EIC增加而產生的額外退款，估計國稅局會在稍後提供給州府數據，這筆退稅可望在今年年底前發放。

有關上述退稅的詳細資訊，可直接到稅務廳官網查詢，網址：https://reurl.cc/7y59Qk。