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北美雲來集 慧開法師暢談生死學

北美雲來集 慧開法師暢談生死學

國際佛光會北美各協會聯合舉辦2021「北美雲來集講壇」系列講座，並於4月17日禮請到佛光山寺副住持、南華大學宗教所生死學系專任教授慧開法師，舉辦首場英文線上講座—《生與死的現代反思》。 本次講座在Zoom 與YouTube 平台向全球同時直播，逾1,600人共襄盛舉，聆聽令人深省的生死學講座。

慧開法師引用醫學和科學的研究，更以50多年對生死學的研究經歷，來說明死亡是細胞和人體的一個新陳代謝的功能的定律，是宇宙的自然規律，誰也不能避免。例如，在英國剛剛舉行菲利普親王的告別式：英女王第一次獨坐在教堂裡，而超越一甲子都陪伴其左右的菲利普王子已經不在了。

「死亡是生命的最好的發明」。慧開法師引用蘋果公司創始人賈伯斯（Steve Jobs）在斯坦福大學畢業典禮上的演講：「如果生物只生不死，地球也不堪重負。」彰顯出死亡是自然的，個體的死亡帶給了整體生存的條件。芝加哥佛光協會副會長李性銘感歎：生命是跨越過去、現在、未來三世的連續函數，我們應該坦然接受死亡，而不是用機器延續壽命。身體的保質期到了，應回歸心靈，才能夠生死皆自在。

慧開法師少年時代因父親長期住院，從醫院裡所看見的無常起觀，勸父親「捨腳保命」。體會有的美、而不是缺的苦。法師更以壽命長短不一、更新不斷、和諧共處的各種人體細胞為例，包括那不願死去的癌細胞。協會秘書長郭雲說，法師形象幽默地讓她了解到生死的自然性，明白「不願死」才是不正常，才是禍根。面對生死要坦然接受到了臨命終時，才有能力按自己的願力往生，生死自在。

慧開法師說生與死的問題不能僅依靠現代醫學來解決，它是屬於精神的範疇。關於生死的問題，不管你的宗教是哪一個，都要保持自己的信仰。協會理事孫偉銘醫師感同身受，即現代醫學將自然的死亡當作一種疾病來對待，比如用機器、胃管等等來延長壽命。這對病人毫無意義，只會增加不必要的痛苦。但逐漸的，人們也開始注意「臨終關懷」。對臨終病人講述死後有生，生命接著生命，會給他們提供無限的希望。

講座後，慧開法師運用超過20分鐘的進行線上問答，為民眾答疑解惑。英文分會會長Cindy Thomas聽了講座後認為生與死是一個非常有意義的課題，她希望能夠聽到更多有關這方面的內容。英文分會委員Dean Isensee對死亡的正確認知：死亡是我們這個色身必經的過程，也是生命中不可缺少的一部份。在生死不斷地輪轉之中，要通過禪修幫助意識的過度。

慧開法師最後送大家一則偈子：「真誠地擁抱生命，從容地面對衰老與疾病，無憂無慮的歡迎死亡，不斷地經營下一期的生命」。北美雲來集講壇下一場中文演講將於4月25日，舉辦綠色公益“T-earth”永續關懷論壇。英文講座部份在6/26，邀請到加州柏克萊大學、西來大學榮譽教授Dr. Lewis Lancaster宣講 “Wisdom: An Ability” ，屆時歡迎大家至國際佛光會YouTube頻道www.youtube.com/c/bliawhq觀看。

YouTube 加州 癌細胞

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