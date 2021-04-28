房稅高、退休族搬離…伊州居民10年少1.8萬 國會減1席

伊利諾州過去10年人口流失1萬8000人。(特派員黃惠玲/攝影)

聯邦人口普查局(Census Bureau)公布最新數據指出，伊利諾州過去10年人口流失1萬8000人，這也是伊州 從1818年加入聯邦以來，首次在10年一次的人口統計中出現減少情形，而依照人口多寡分配的國會眾議員席次，伊州將從18席減少為17席，連帶將使政治影響力下降。

2010年的普查結果顯示，伊州人口有1283萬632人，到2020年則減少了1.8萬人，成為1281萬2508人，降幅0.14%。

根據1941年通過的聯邦法律，各州國會席次根據人口多寡分配；這次人口普查結果，共有伊州、密西根州與西維吉尼亞州出現人口下跌，在此同時，伊州也是全美七個國會減少席次的州之一，其他六州分別為密西根州、紐約州 、俄亥俄州 、賓州及西維吉尼亞、加州。

眾院席次減少，不但使伊州政治影響力縮水，也會讓伊州的大選選舉人團(Electoral College)票數從20票降為19票。

伊州州長普立茲克對此表示「非常關切」，他說，十年來，該州一直流失人口，「我們必須將現況反轉」，共和黨籍的伊州州眾議員巴特勒(Tim Butler)說，失去眾院席次不僅對伊州聲望造成巨大損害，還涉及在華府權力縮減，他說「這是報應」。

伊州過去10年的居民幾乎每年遷出都比搬入的多，之前分析報告指出，高房地產稅是該州民眾選擇遷出的主要原因，而儘管伊州不向退休人員徵稅，但退休族搬離的數目卻有增無減。

普立茲克還補充了另一個原因，那就是不少搬離者，是因為「他們付不起伊州學費」，所以選擇搬去外州讀大學，這也是他上任後積極推動「禁止學費調高」的主要考量。

對於芝加哥官員提出「無證移民不願意參與普查，導致數據不夠準確」的疑問，聯邦商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)說，儘管數據多少受到疫情影響，但她向總統白登保證，這次人口普查是「完整與準確的」。

在人口總數方面，賓州已經取代伊州成為全美人口第五多的州別，其他一到10名分別為加州、德州、佛州、紐約州、賓州、伊州、俄亥俄州、喬治亞州、北卡羅來納州、密西根州。