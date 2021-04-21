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佛洛依德案定罪 伊州國民兵進駐芝城防洗劫

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
普立茲克表示，這次派出的國民兵，主要協助芝警封閉道路，圖為去年6月1日國民兵與州警因應洗劫而封鎖華埠街道情形。(特派員黃惠玲/攝影)
普立茲克表示，這次派出的國民兵，主要協助芝警封閉道路，圖為去年6月1日國民兵與州警因應洗劫而封鎖華埠街道情形。(特派員黃惠玲/攝影)

尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸，導致非裔佛洛伊德(George Floyd)命案20日宣判，為防範可能引發的暴動，伊利諾州州長普立茲克先行派出125位國民兵，即日起展開支援芝警工作，芝市長萊特福特也警告「一定會逮捕及起訴參與洗劫者」，芝加哥市中心商家為防範意外，已紛將櫥窗店面釘上木板，並會維持一段時間。

不過，第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，市府要求國民兵協助實為準備過度，因為市警局已經多次演練如何控制人群與交通，相信警察已經知道如何適當應付群眾的示威失控或洗劫。

萊特福特20日發出嚴厲警告，在佛洛伊德案件判決宣布後，該市準備逮捕並起訴任何可能參與洗劫或暴力行動的人士，去年夏天，佛洛伊德死亡案件發生後，芝加哥發生兩次洗劫，導致市中心與商店損失累積數百萬元。

「不要測試我們，我們已經準備妥當，只要洗劫商家，芝市都會逮捕並起訴」，萊特福特這樣表示。

國民兵部分，普立茲克說，這些士兵的主要任務將著重在協助街道封閉，不會直接與行使憲法第一修正案權利的民眾有互動，「這次國民兵扮演的角色，與去年出任務到芝加哥時相差無幾」，州長辦公室發出聲明說，此次派赴芝城的士兵來自憲兵隊第33營，他們都受過防暴行動的專門訓練。

普立茲克說，國民兵與州警將協助芝加哥市保護和平抗議者的權利，同時也會為保護大家的安全努力，他也提到，如果有需要，州警也會額外支援芝加哥市警局警力，州警廳表示，已與芝警局接觸，但目前還沒有接到命令前往明尼蘇達州提供援助。

除了佛洛伊德案之外，芝加哥13歲少年涂萊多(Adam Toledo)遭警察開槍打死案，於日前公布案件過程的監視影片後，也在全市多個地點出現示威行動，北密西根大道與環區州街附近商家，也陸續將店面釘上木板，防範抗議行動失控造成商店損失。

芝加哥緊急管理與傳播辦公室(OEMC)說，截至目前為止，還沒有情報顯示會有暴動或其他可能發生的大型示威。

佛洛伊德案陪審團20日下午宣布，檢方對沙文提出的三項控罪：二級謀殺、三級謀殺以及二級過失殺人全部成立，法官將擇期量刑。

芝加哥 佛洛伊德 國民兵

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