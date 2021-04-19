聖德力天主教學校 兒童學前班現正招生

兩度被美國教育部 評為藍絲帶的聖德力天主教學校，現正接受2021學年秋季招生 ，幼兒學前班招生校舍分別為聖德力本校及聖德力聖芭芭拉學校。

兩所校舍幼兒學前班謹定於同日4/16, 5/14日舉辦開放日，時間則為聖德力本校從中午12點至12點45分; 聖德力聖芭芭拉從2點至2點45分。歡迎新舊學生家長光臨指導。

聖德力天主教學特別重視學前教育，幼兒學前班有四大優點。1）語言密集性訓練-每天一個班小時中文課堂；2）促進數學思維及執行功能的能力；3）專注語言和讀寫能力的發展社會和情感的培養。4）豐富的課餘教育包括有宗教，西班牙語，美術，音樂，體育和資訊技術等。

聖德力天主教學，兩度被美國教育部評為藍絲帶學校，更曾獲得多項榮譽和教職員領導獎；學生在本校區，和國家級比賽中多次獲獎。從聖德力培養幼兒及至畢業能順利進入芝加哥頂尖高中，學術成就卓越，有目共睹。

中國城聖德力天主教學校地址： 247 W 23rd Street，Chicago IL，聖德力聖芭芭拉地址：2859 S Throop Street, Chicago IL, 聯繫請電312-326-2837或網址查詢:WWW.STTHERESECHICAGO.ORG.(伍亦虹)