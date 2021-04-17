居家網課超過1年 芝加哥高中19日返校上課

芝加哥 教師工會(CTU)與芝加哥公立學校系統(CPS)表示，雙方已於15日達成協議，芝加哥高中將按照計畫於19日返校上課，這也將是CPS高中生居家網課超過一年以來，首次回到校園。

CTU代表團(House of Delegates)15的投票 中，支持返校的票數高占83%，也因此順利通過，接著工會將在周末舉行全員投票，如無意外，預定返校日期應該可以獲得多數支持。

根據芝加哥公校之前做的返校調查，約有36%(2萬6000人)的高中生希望返校上課，這些高中生將於下周一開始，每周回到教室上課至少兩天。

芝加哥市市長萊特福特與CPS執行長傑克森對此發表聯合聲明指出，讓所有學生有機會回到學校上課，是對家庭十分關鍵的里程碑，而且對學生學業、社交情緒都有好處。

芝加哥公立幼稚園到五年級學生，早在3月1日就已返校上課，六年級到八年級生則在3月8日回到校園上實體課，儘管芝加哥公校早就提出19日讓高中重新恢復校園上課的計畫，但一直無法獲得CTU的同意，CTU說，雖然教職員都接種了新冠疫苗 ，但大部分高中生都仍未施打疫苗，無法確保校園安全。

經過協商，CPS同意在疫情最嚴重區域提供高中學生與他們的家人施打疫苗，同時也會在全市各區推出針對高中生的特別施打活動。

目前伊利諾州已經開放16歲及以上成人接種疫苗，但芝加哥市從19日起才會讓16歲及以上民眾預約施打，許多家有高中生的芝加哥家庭，為了確保孩子返校安全，紛紛到郊區或印第安納州尋求接種機會。