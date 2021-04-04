芝加哥中國城上千人集會示威 各族裔團結一致，反對仇恨犯罪！
3月27日，由華埠更好團結聯盟、華埠治安基金會主辦的這個集會，為芝加哥亞太裔社區近來最大規模的一場反對歧視與仇恨犯罪的行動，多位主流政要，民選官員，社區領袖出席，譴責暴力歧視，聲援亞裔社區。當日的示威集會吸引了來自各族裔和社區的上千名參與者，更有人從印第安那州開了三小時專程來參與抗議集會。當天中國城人頭攢動，標語隨處可見，口號此起彼伏。
出席集會示威的主流政要包括：伊州第7區國會議員 Danny K. Davis，伊州第8區國會議員 Raja Krishnamoorthi，華裔伊州眾議員馬靜儀，庫克郡郡長 Toni Preckwinkle，庫克郡檢察長 Kim Foxx，芝加哥第11區區長 Patrick D. Thompson，芝加哥第25區區長 Byron Sigcho-Lopez，負責中國城區域的芝加哥第9警察局警長Don J. Jerome以及美國最大的非營利性、無黨派組織樂齡會 AARP 伊州執行委員會成員Nancy Chen等，并致辭聲討仇恨亞裔暴力犯罪行為。
華埠治安基金會的陳增華致歡迎辭表示，中國城近年治安狀況的惡化，加之在全美不斷增加，針對亞裔的仇恨犯罪，讓華人社區十分震驚。陳增華表示，今天社區成員，民選官員，執法機搆團結在一起，共同譴責暴力，抵抗犯罪。其他華社代表還包括黃暉、劉紅、蕭愛玲、劉國華、張秀賢、方燕輝、鄭時坦、吳常義、陳本恩等分別發言說明華裔社區所面臨的挑戰，以及如何應對的建議。
樂齡會 AARP 伊州執行委員會成員張秀賢女士（Nancy Chen）對近來發生的連串針對亞裔的歧視與暴力攻擊事件致辭表示，我也是一位76歲的祖母，亞裔美國人應該有權在街道上行走，而不必擔心遭到襲擊或毆打。我不要再生活在恐懼之中。”她呼吁維護社區良好治安，讓老人們安居樂業。
AARP樂齡會致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固并加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP 樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP 樂齡會雜志》和《AARP 樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網 chinese.aarp.org。
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