芝加哥中國城上千人集會示威 各族裔團結一致，反對仇恨犯罪！

拼圖-多位主流政要，民選官員，社區領袖出席，譴責暴力歧視，聲援亞裔社區。 圖左1：主辦方華埠治安基金會代表陳增華致歡迎辭。 圖左2：主辦方華埠治安基金會副會長劉紅致辭。 圖左3：樂齡會 AARP 伊州執行委員會成員張秀賢女士（Nancy Chen）出席3月27日集會并致辭。

3月27日，由華埠更好團結聯盟、華埠治安基金會主辦的這個集會，為芝加哥 亞太裔社區近來最大規模的一場反對歧視與仇恨犯罪的行動，多位主流政要，民選官員，社區領袖出席，譴責暴力歧視，聲援亞裔 社區。當日的示威集會吸引了來自各族裔和社區的上千名參與者，更有人從印第安那州開了三小時專程來參與抗議集會。當天中國城人頭攢動，標語隨處可見，口號此起彼伏。

出席集會示威的主流政要包括：伊州 第7區國會議員 Danny K. Davis，伊州第8區國會議員 Raja Krishnamoorthi，華裔伊州眾議員馬靜儀，庫克郡郡長 Toni Preckwinkle，庫克郡檢察長 Kim Foxx，芝加哥第11區區長 Patrick D. Thompson，芝加哥第25區區長 Byron Sigcho-Lopez，負責中國城區域的芝加哥第9警察局警長Don J. Jerome以及美國最大的非營利性、無黨派組織樂齡會 AARP 伊州執行委員會成員Nancy Chen等，并致辭聲討仇恨亞裔暴力犯罪行為。

華埠治安基金會的陳增華致歡迎辭表示，中國城近年治安狀況的惡化，加之在全美不斷增加，針對亞裔的仇恨犯罪，讓華人社區十分震驚。陳增華表示，今天社區成員，民選官員，執法機搆團結在一起，共同譴責暴力，抵抗犯罪。其他華社代表還包括黃暉、劉紅、蕭愛玲、劉國華、張秀賢、方燕輝、鄭時坦、吳常義、陳本恩等分別發言說明華裔社區所面臨的挑戰，以及如何應對的建議。

樂齡會 AARP 伊州執行委員會成員張秀賢女士（Nancy Chen）對近來發生的連串針對亞裔的歧視與暴力攻擊事件致辭表示，我也是一位76歲的祖母，亞裔美國人應該有權在街道上行走，而不必擔心遭到襲擊或毆打。我不要再生活在恐懼之中。”她呼吁維護社區良好治安，讓老人們安居樂業。

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