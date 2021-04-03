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美中餐飲業聯合會堅決抵制針對亞裔仇恨犯罪，從我做起

本報芝加哥訊

他們都在為亞裔發聲

3月16日,美國亞特蘭大發生連環槍擊案，嫌疑犯闖進了三家亞裔開的SPA店，造成8人死亡，其中有6名為亞裔。

3月18日上午11點，由芝加哥25區區長盧漢士發起，美中餐飲業聯合會、華埠更好團結聯盟、華埠冶安基金會、華咨處、華商會等多個社團共同召集的，對亞裔仇恨犯罪的聲討新聞發布會在華埠廣場舉行。

盧漢士區長表示，自冠狀病毒以來，亞裔美國人社區面臨的種族主義加劇。現在，人們終於開始傾聽了，芝加哥和美國其他地區必須團結起來譴責所有的"恐怖主義行為"。對任何的歧視、仇恨絕不容許在美國存在！

美中餐飲業聯合會胡曉軍主席說:“停止仇恨，我們必須一起努力,現在就釆取行動! 在芝加哥、亞特蘭大和我們國家發生的事情，凸顯了亞裔美國人因反亞裔歧視和暴力而面臨的困境。這必須停止。我們都需要一個更好更安全的美國，堅決抵制針對亞裔的仇恨犯罪。”

3月20日，由大芝加哥地區華人華僑聯合會(華聯會),并聯合伊州庫克郡警長辦公室、芝加哥市政府相關部門發起"抵制針對亞裔仇恨犯罪 "的網絡大會由芝加哥知名主持人judy Hsu主持、ABC7、NBC5現場報道,大會中各界代表紛紛發言共同抵制針對亞裔仇恨犯罪。當天出席線上活動的有近1500人。

大芝加哥地區華僑華人聯合會鄭徵主席說：“自從新冠疫情爆發以來，在全美各地亞裔因毫無根據的仇恨而成為目標，受到騷擾、傷害和誹謗！早在150多年前，華裔協助美國修建太平洋鐵路，受盡不平等待遇；到了2021年的今天，華人在對抗新冠疫情之際再次遭遇無理無辜的被攻擊為「病毒」，縱然在抗擊疫情期間，亞太裔的前線醫務人員、眾多社區組織為協助抗議而付出的貢獻與努力。我們呼吁讓大家一同向立法與執法不疼展現芝加哥華人團結一致，維護我們合法權益的決心和力量！”

美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧發言說：“美利堅是一個崇尚平等和自由的國度，‘美國夢’中無膚色，星條旗下無貴賤，這也是我們眾多華人選擇扎根在這塊土地上的原因。但最近一段時間我們慘痛的發現，在美華人正經曆著前所未有的歧視和敵意。一個比新冠傳染力還要強的‘社會病毒’似乎正在美國蔓延，而它的傷害對象，正是美國華人。我們要求：保護亞裔的人身安全及財產安全、禁止種族歧視、宣導族群互動和諧、立法保障少數民族平等權益。”

明州華人商業聯合總會陳家喜會長呼吁：“停止仇恨，停止歧視和暴力。我們希望大家共同保護亞裔人身安全及財產。更希望我們共衕生活在一個美麗的囯家，不要膚色和種族的歧視。以和平安全維護正義！

美中餐飲業聯合會 達拉斯分會會長William程說：“美中餐飲業聯合會 達拉斯分會堅決抵制針對亞裔仇恨犯罪，亞裔不做「啞裔」達拉斯和美國其他地區必須團結起來譴責所有的“恐怖主義行為”。對任何的歧視、仇恨絕不容許，我們華人一起努力釆取行動!”

同源會芝加哥會長林寶嫦說：“眼看最近在美華人和其他亞裔, 受到襲擊和恐嚇,所因為何？要知道亞裔如再不團結起來反抗, 發聲, 情況只會越來越嚴重。再者, 不管大家支持那一個政黨, 我們都是炎黃子孫, 我們是屬於美國的!﹝我以自己為亞裔, 引以為榮﹞！”

芝加哥香港華協會陳健明會長說：“譴責反亞裔偏見，要求公平對待，嚴懲凶手，并加強對亞太裔社區的合法保護！”

全球友誼基金會倪舉凌主席說：“亞裔在美國就像二等公民一樣，就算是美國出生或者是美國公民， 我們會常常看到過聽到一些破壞性言論，“中國病毒”或其他稱呼，導致了人們對亞裔美國人社區的不准確、不公平的看法，借這次的機會我們所有的亞裔要團結起來、站起來，發出聲音，讓全美國人重視，這從我做起。“

拜登總統發聲：在過去一年,美國全國一共發生了3,795起針對亞裔的犯罪事件。美國總統拜登3月19日訪問佐治亞州并發表講話,譴責美國反亞裔暴力事件的增加,并呼吁所有美國人團結起來對抗仇恨。

讓我們亞裔應該團結起來,共同抵抗針對亞裔的仇恨犯罪,讓更廣泛的美國社會和社區接納并認可亞裔!

亞裔 美國公民 華人

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