黃咏婷「你好，從台灣來的」入選密爾瓦基影展

黃咏婷拍攝「你好，從台灣來的」電影短片現場。(黃咏婷提供)

四歲時與分離家人在機場重逢的記憶，讓黃咏婷(Tiffany Frances)拍出電影 短片「你好，從台灣 來的」(Hello, from Taiwan)，她說，該影片探索當年父母離異後，為了孩子破鏡重圓的選擇，以及影響他們決定的台灣文化，這部短片入選密爾瓦基市(Milwaukee)第一次舉辦的「女性歷史月」(Women’s History Month)影展作品。

身為台灣移民第二代的黃咏婷說，這部電影以一個五歲小女孩的視角觀察身邊的家人，並描述因家人關係帶來的迷惘，電影以1989年的舊金山大地震作為開場，黃咏婷當年在聖何西與母親的這次親身經歷，激發了她對影片主角如何面對心靈創傷的聯想。

電影第一幕也根據黃咏婷的真實回憶拍攝，小女孩在聖荷西機場見到闊別一年的父親和兩個姐姐，她聽到兩個姐姐說中文，父母之間說台語時，頓時讓僅會聽中文和說英文的她覺得被忽視。

在美國 出生長大的黃咏婷說，她一直把「健全」家庭視為理所當然，直到四年前父親過世，才意識到完整家庭拼圖少了一塊。

黃咏婷長大離家後，深深感佩父母為家庭與孩子的犧牲與努力。「如果爸媽是受個人主義影響的美國人，一定不會復婚，他們對家庭的執著，讓彼此願意克服差異。」她說，重視家庭價值的台灣文化，是父母願意破鏡重圓的關鍵。

黃咏婷於2019年7月成為美國電影學院(AFI)贊助八名女性導演中的其中一人，她以4萬元的成本，花了五天拍攝「你好」影片，2020年初完成所有作業，片場動員人數最多曾到50人。

黃咏婷在加州聖地牙哥大學(UCSD)主修媒體，副修戲劇，她說自己喜愛音樂、攝影、表演等，最後發現電影可以結合她所有的興趣，因此後來又到Art Center College of Design研究所專攻電影導演。

她計畫未來把「你好，從台灣來的」延伸成電視影集，目前已經著手撰寫劇本，另外正在製作以當代女權主義為主題的電影長片。