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強心針！橋港區廢棄劇院將重建 2022年可望完工

記者陳曼玲/綜合報導
拉莫瓦劇院改建後藍圖。(O'Riley Office LLC)
拉莫瓦劇院改建後藍圖。(O'Riley Office LLC)

位於芝加哥華人聚居橋港區(Bridgeport)南好斯提特街(S. Halsted St.)的廢棄戲院拉莫瓦(Ramova)，原計畫於2019年耗資2290萬元予以整建，然受到新冠疫情干擾工期延宕，負責人內維爾斯(Tyler Nevius)近日表示，經評估現階段疫情放緩，可望在春末夏初啟動改建工程，預計2022年底前完工開幕，此案重啟也為其他附近建案的投資者打了一劑強心針。

拉莫瓦戲院建於1929年，與北邊的音樂盒戲院(Music Box )為芝市兩大藝術表演地標。面積較小的音樂盒戲院得以妥善保存，但拉莫瓦戲院歇業後卻閒置朽壞了約35年。

在橋港區長大的民眾對拉莫瓦戲院內的西班牙風庭院和禮堂內的星空天花板仍記憶猶新，因此居民期盼拉莫瓦戲院重建得以恢復昔日輝煌，並振興該區的商業榮景。

內維爾斯獲得芝市府高達664萬元的「租稅增額財源」 (Tax Increment Financing, TIF)的贊助。他說拉莫瓦戲院的改造是以促進商業機會為導向，不僅讓戲院成為表演藝術中心的社區樞紐，並增設酒吧與重建原有的Ramova Grill餐廳，他計畫將1800個座位的禮堂改成兩個表演空間，未來也可做學校和社群團體的活動使用。

由於芝加哥有豐富的創作歷史，加上內維爾斯擔任娛樂界的資深財務執行長累積不少人脈，因此這項計畫獲得一些當地著名表演藝術家的支持。

另外，與他合作的建商Baum Revision公司過去成功改建許多老建築，包括2545 W. Diversey Ave的Green Exchange建案，以及把原Cooper Lamp factory改為綠能辦公室。

還有登上米奇林美食榜的橋港區鴨子飯店(The Duck Inn)主廚和東家哈奇(Kevin Hickey)，均參與該開發計畫。

疫情 芝加哥 綠能

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