疫情以來第一家大型服飾店開幕 芝州街人氣重現

走廉價快時尚路線的Primark，進駐芝加哥州街，吸引不少人潮。(特派員黃惠玲╱攝影)

受到新冠疫情 波及，多家零售店紛紛退出芝加哥 黃金商圈之際，來自英國 的廉價快時尚服飾連鎖Primark，成為環區州街(State St.)上，唯一新開幕的大型賣場，零售行銷專家表示，新的店家在此艱困時期開幕，將有助於帶動消費信心，尤其可望提高該商圈的人流。

環區州街與北密西根大道，並列為芝加哥最熱鬧的消費商圈，然而在疫情爆發前，零售店就已經受到網路消費挑戰而營業欠佳，包括Forever 21、Gap等大型服飾連鎖，都陸續結束據點，其中Primark接手了位於州街夾華盛頓街路口的原Gap賣場，經過兩年多的整修，於日前開幕。

Primark為近年崛起的「快速時尚」新星，以更加廉價、時尚度不減的產品搶攻市場且受到歡迎，該品牌創立於1969年，現於全球有多達385家零售點，母公司英國聯合食品(ABF)為全球主要食品生產商，旗下事業包括阿華田等知名食品品牌。

該地點原為Gap服飾店，但在2017年結束營業，店面一直空置到2019年，才由Primark簽約租下，新的Primark共聘雇了250名全職與兼職員工。

統計顯示，州街商圈地段的商家，約有29%都是空置或招租中，與北密西根購物大道及芝加哥市內其他購物街相比，空置率高出了10%左右。

疫情爆發後，該商圈人潮更大幅下降，直到今年2月底，州街商圈的人流都低於疫情前的四成以上。

雖然Primark的開幕，重新為該商圈帶來希望，但同時還是有多家零售店準備撤出州街據點，包括對街Block 37購物中心內的迪斯尼專賣店在3月底也將結束營業，在州街經營多年的Naturalizer鞋店，也貼出「全店出清」的海報，與Primark距離不遠的紐約公司(New York & Co.)服飾店也全數關閉。

Primark主打「大量生產、少做廣告」來降低他們的成本，因此店內的商品原價都比坊間服飾店低，一件牛仔褲20元、泳衣七元、拖鞋0.90元，最貴的商品為旅行箱要價60元。

該公司美國總裁史都華(Andy Stewart)說，考慮疫情減少人們上班機率，因此新的芝加哥店增加了許多休閒運動服飾，同時減少了上班服裝商品。