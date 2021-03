牛年帶來無限可能與機會 令人期待在 U.S. Bank 全美銀行 我們提供一些機會讓各位安全慶祝新年

U.S. Bank 全美銀行企業及商業銀行部資深副總裁 Paul Pai 表示:「雖然在過去幾個月全球疫情 流行期間,我們全都必須學著適應並調整方向,但我們現在已找到方法在我們的社區中延續農曆新年慶祝活動。」 「我們為各位創造了安全慶祝的機會,您可以使用 Zelle 發送紅包、使用我們的 2021 年線上月曆,以及參與我們的財務健康線上研討會。我們期待歡慶並迎接牛年的到來。」

使用Zelle發送特別的電子賀卡

今年,我們鼓勵各位使用 Zelle,輕鬆又有效率地發送金錢給全國各地的親戚。我們研發出一個既有趣又獨特的方法,讓各位全年都能透過此應用程式發送紅包和節日電子賀卡。溫馨提醒:U.S. Bank 全美銀行個人銀行業務客戶皆能免費使用 Zelle。

2021 年月曆

我們也延續傳統,在特定分行發送 2021 年月曆(英語版)。今年,我們還提供線上月曆,以及供行動裝置使用的數位桌布供您下載。

財務健康

在歡慶新年之際,我們希望各位也能做好安排,迎接健康豐足的一年。為提供協助,我們提供免費的財務健康線上研討會,幫助各位在新年伊始踏出順利的第一步。完整時程表已於線上(英語版)公布。

小型企業支援

我們近期已開放接受小型企業管理局 (SBA) 薪資保護計劃 (PPP) 的申請(英語版),此計劃為聯邦政府部門針對 COVID-19 疫情所提供的最新援助之一。如同先前 PPP 的進行方式,U.S. Bank 全美銀行正透過申請程序協助現有客戶,以及在本行有零售業務的26 個州內的非客戶。企業需在 2021 年 3 月 31 日前或援助資金用完前提交申請,視何者較早。符合資格的企業主能至 usbank.com/ppp(英語版)提出申請。

社區合作關係

除了與客戶共同慶祝,我們也持續和非營利組織合作支援我們的社區,其中主要著重透過提升勞動力、住房供給、小型企業發展,以及 COVID-19 紓困 來支援亞洲社區。

在芝加哥,我們與華人諮詢服務處 (CASL) 合作,該機構給予兒童基礎教育並培養文化素養;為老年人提供支援,使他們能夠有尊嚴地過著充實且獨立的生活;加強教育和訓練來培養未來的勞動力;協助移民融入成為公民;以及維護社區內的住房供給以及財務健康。U.S. Bank 全美銀行與 CASL 合作籌辦房屋所有權研討會,並支援 Emergency Senior Meals Project,服務 115 名長者以及支援 CASL 紓困基金(在全球疫情期間提供食物、消毒劑及 PPE)。

關於 U.S. Bank 全美銀行

U.S. Bancorp 截至 2020 年 12 月 31 日擁有近 70,000 名員工與 $5,540 億美元的資產,是美國 第五大商業銀行 U.S. Bank National Association 之母公司。銀行總部位於明尼阿波里斯,其關係團隊、分行和ATM網絡結合數位工具,讓客戶隨時隨地依自己喜歡的方式辦理銀行業務。U.S. Bank 全美銀行是眾所信賴且認真負責的金融業務合作夥伴,致力於服務美國境內及全球各地在零售、商業、財富管理、支付、商務、企業及投資服務等領域的數百萬位客戶。這份承諾讓 U.S. Bank 全美銀行連續數年被Ethisphere Institute 評爲全球最具商業道德企業之一,而 U.S. Bank 全美銀行在應對氣候變遷的行動方面,更獲得國際碳揭露計畫 (CDP) 評選「A」最高評等,名列全球企業前 5%。造訪 usbank.com(英語版)以瞭解更多。Member FDIC。Equal Housing Lender。