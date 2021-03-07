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超級市場中的超級市場 Chowbus網購食品新體驗 全覆蓋芝加哥及周邊城市送貨

本報芝加哥訊

Chowbus自營超市現提供超新鮮食品直送，全面覆蓋芝加哥及周邊城市。Chowbus和新鮮供應商點對點直接合作，旨在為熱愛美食和做飯時的新鮮和實惠 的食材，並保證在短時間內送達。Chowbus沒庫存日日更新, 也避 免了用戶下單後收不到食材的煩惱。使用chowbus 即可看到獨家自營超市的頁面，供使用者隨時線上採購新鮮食品。

chowbus自營超市獨加提供 便捷的採購體驗：通過chowbus自營超市， 用戶不再跑遍超市的亞洲食品區尋找地道食品或是開車往返幾十分鐘購買心愛食材。不僅如此，在chowbus自營超市還能找到半加 工的家鄉味美食，亞洲生活習慣的家居用品和護膚品等都能在chowbus自營超市買到。

獨家專屬折扣：chowbus致力於為餐館提供無縫支持，因此眾多合作夥伴如四季餐館和大 毛家亦只為chowbus的用戶提供獨家製作的速凍美食。目前用戶可在自營超市購買凍水餃，和大毛家精心準備的美食。

 低價保證：chowbus確保用戶在自營超市的每一次購買都享受最低的折扣和最好的商品。 如果使用者發現價格高於其他商店或軟體，只需聯繫chowbus客服並涵蓋商品名、價格，購 買日期以及商店/軟體名，我們會在24小時內為用戶解決該問題。

$0運費政策：任何自營超市的訂單只要超過$65，即可免運費送達。用戶只需支付$4.99如 未達到免運門檻。或是加入chowbus plus會員，即可享受買滿$15，單單免運費。

 遠距離配送：chowbus是目能提供遠距離配送的唯一外賣軟體，不論是在市中心邊緣還是 住離市中心幾十哩路的用戶，都能時時刻刻享用最地道的中/日/韓餐。像北部的Evanston 和 Oak Park，Naperville，印州的 South Bend和 威斯康辛州的Milwaukee 都在我們的 服務範圍內。

 貼心售前/後服務：chowbus app內提供即時訂單查詢和24小時客服諮詢，隨時隨地為用戶 查詢並解決問題。自營超市於2020年夏季正式營業，目前僅限線上chowbus APP內下單。詳情請登臨Chowbus.com。

威斯康辛州 芝加哥

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