天氣變好「後遺症」…… 芝加哥積雪融化 留意「冰從天降 」

芝加哥市府提醒物業東主或大樓管理人員，務必放置「留意落冰」的標示，以免在接下來幾天的雪融期傷及路人。(特派員黃惠玲/攝影)

國家氣象局預報指出，經過上周連續大雪、低溫 肆虐的芝加哥 ，接下來可望迎接最高溫 達華氏40度的和暖天氣，芝加哥市府及郊區城鎮等地方政府，22日提醒民眾務必留意融雪「後遺症」，包括屋頂或建物高處的冰柱「從天而降」傷及路人，也要嚴防大量融雪恐造成的水患。

芝加哥市府呼籲所有民眾提高警覺，並提供多項積雪解凍前的防護建議，尤其是屋頂上的冰柱對行人構成的威脅最大，市區高層建物的業主、管理人員，一定要事先封鎖可能會有冰塊或冰柱掉落的人行道，並放置警告標示。

要避免大量積雪融化帶來災害，市府建議：

●清理建物水管周圍的區域，確保讓融化的積雪或冰，安全的從屋頂流到地面。

●清理排水溝與地下水道的雜物與積雪，使排水系統順利融化雪水。

●勿將油脂倒入私人排水渠道或公共集水區。

●避免在積雪快速融化時期，使用需大量排水的洗碗機或洗衣機。

●暫時將排放融雪的水管與地下水道系統斷開連結，以避免大量積水瞬間排入地下水道。

根據氣象預報，23日起接下來幾天芝加哥地區的白天最高溫都將在華氏35度以上，其中27日、28日最高溫更將超過40度。