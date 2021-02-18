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就是要關！慈愛醫院申請破產 5月底關門

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
關閉醫院計畫未獲伊州醫療設施與服務評估委員會支持，不堪賠損的芝加哥慈愛醫院申請破產。(特派員黃惠玲/攝影)
關閉醫院計畫未獲伊州醫療設施與服務評估委員會支持，不堪賠損的芝加哥慈愛醫院申請破產。(特派員黃惠玲/攝影)

華裔患者高達35%的芝加哥慈愛醫院(Mercy Hospital)申請關閉案，去年年底遭伊利諾州醫療設施與服務評估委員會(The Illinois Health Facilities and Services Review Board)否決，原以為該醫院將可繼續為社區服務，但不堪鉅額賠損壓力的慈愛醫院，日前宣布申請破產，原訂今年5月31日關閉醫院的日期，將按照計畫進行。

慈愛醫院已經向所有員工發出「申請破產」通知，該醫院執行長施奈德(Carol Schneider)說，5月31日關閉醫院的計畫不會改變，她提到，去年該醫院平均每個月虧損400萬元，而到今年1月，單月虧損更激增到870萬元，破產計畫將會維持之前向員工提出的遣散與補償承諾。

現階段該醫院正在尋找與其他醫療機構合作，讓醫院內現有的病人轉至其他醫院安置。

慈愛醫院隸屬於Trinity Health系統，該系統計畫整併旗下 醫院後，重新興建兩做新的醫院及地方診所，估計投資11億元，而Trinity Health希望州府可以撥給5億2000元的補助款，州府評估委員會去年以6：0的票數，否決了慈愛醫院的關閉提案。

慈愛醫院已成立了170年，一直是布朗茲維爾社區(Bronzeville)的非裔居民，及華埠、橋港區的華裔居民的主要醫療資源，該醫院約有1700名員工，在經歷多年虧損後，去年7月底宣布在今年2月到5月間，關閉該醫院急診及門診。

關院計畫曝光後，包括華埠在內的附近社區，陸續向伊州相關機構請願、陳情，希望留住這個少數族裔社區最需要的醫療據點。

伊州醫療設施與服務評估委員會委員莫瑞(Linda Murray)曾表示，慈愛醫院沒有提出合理關院的理由，她也不認同該醫院稱「關院不會為南區帶來醫療負面影響」，身為醫生的莫瑞說，尤其現在新冠疫情仍未緩解，該提議特別讓人痛心。

破產 華埠 華裔

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