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報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

特派員黃惠玲/芝加哥報導
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

2021年報稅日從12日啟動，國稅局(IRS)特別針對「幽靈報稅員」(ghost tax preparers)現象提出警告，請別人協助報稅，稅單務必填寫報稅員的信息並簽名，避免稅表有問題時難追查責任，報稅者也損失相關費用。

IRS指出，一般情況下，報稅員包括註冊會計師、登記有案的報稅代理人，也有一些無專業資格的其他人士，根據法律，受納稅人聘雇申報聯邦與州稅的報稅人員，都必須在稅單上簽名，同時也需要提供他們的為納稅民準備報稅的識別號碼(preparer tax identification number，簡稱PTIN)。

假使沒有要求提供上述信息，很可能會讓報稅員有機可乘，例如謊稱可以協助取得大筆退稅而收取高昂報稅費用，或是提出根據「退稅金額的比率收費」，來向納稅人收取不合理費用，還可能有以下行為：

●要求納稅人以現金支付費用，且不提供收據。

●為客戶創造假收入、支出，讓他們符合享受稅收抵免的資格。

●謊報假的扣減額，以藉此刻意提高退稅金額。

●將稅款直接退到報稅員的銀行帳戶，而不是退到納稅人的帳戶。

IRS提醒納稅人務必慎選報稅服務，並在官網(https://reurl.cc/g8Q7n7)上，列出「查看報稅員資格的注意事項」，同時也列出全美各地提供免費報稅服務(VITA)的信息。

只要符合年收入低於5萬7000元者、殘障者或英文口語能力有限者，都可以在各地尋求VITA的協助，此外，年滿60歲的長者，也可多多利用老年稅務輔導(TCE)計畫，尋求解決老年人養老金與退休金相關的報稅問題，全美各地的VITA據點，可上官網查詢，網址：https://irs.treasury.gov/freetaxprep/，或致電(888)227-7669。

報稅 退稅 IRS

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