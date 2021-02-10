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芝衛生局長疾呼：勿分享疫苗施打預約代碼

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥衛生局局長亞瓦迪9日警告，所有已經拿到疫苗預約代碼者，請勿將該號碼與他人共享，這類舉動已經造成疫苗施打的先後順序混亂，且占用了真正有資格接種疫苗者的位置。

她說，兩周前已經做了相關提醒，當時一批持家庭健康保健員使用的疫苗代號到接種站施打疫苗的老師，均由衛生局取消了當天施打資格，她呼籲民眾不要將自己的施打代碼分享給其他人使用。

不過，顯然不是每個人都把該建議聽進去，亞瓦迪表示，隨著多個由市府直接運營的接種站推出第二劑疫苗施打，又發現有人將其預約代碼分享，造成明明應該是施打第二劑的號碼，卻跑去使用了第一劑的疫苗，她說，而且上述情況還不是少數，「這個二次施打的二維碼不應分享，這是非常不合適的行為」。

亞瓦迪說，衛生局可以跟蹤究竟誰使用了這些代碼，然後取消使用錯誤代碼取得的疫苗接種預約，但這也等於增加了衛生局的工作量，並且影響了原本要施打第二劑者的預約。

她重申「請勿玩弄疫苗預約系統」，假使已經收到代碼者，請不要試圖分享給家人、親戚或朋友，「你透過該代碼取得的接種位置只屬於你個人」。

芝加哥市目前在六所市立社區大學設置了六處施打站，包括Malcolm X College、Arturo Velasquez Institute、Richard J. Daley College、Olive-Harvey College、Kennedy-King College、Harry S. Truman College，現階段這些接種站僅開放給持有預約代碼民眾前往施打疫苗，並未對公眾開放。

疫苗 芝加哥

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