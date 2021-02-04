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庫克郡首期房地產稅 繳交截止延至5月3日

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

許多庫克郡的物業東主已經陸續收到2020年房產稅第一期稅單，庫克郡財長派帕斯(Maria Pappas)表示，考量屋主受到新冠疫情影響，今年該郡第一期房產稅繳交截止日，將從3月2日延至5月3日，只要在這期間繳清稅款，屋主都不會收到任何逾期罰款。

派帕斯說，2020年房稅第二期繳款截止日，同樣也將從8月初延長兩個月，於新截止日前繳清房地產稅者，逾期罰款一律免除。

派帕斯指出，新冠疫情衝擊經濟巨大，包括屋主和商家店主均面臨一定困境，她希望藉由延長繳稅期限，舒緩郡民繳款壓力。

已經寄出的庫克郡第一期房產稅單，金額為上年房產稅總額的55%，而2020年房產稅的變化以及各項減免，將反應在第二期帳單

依照規定，假使逾期繳交庫克郡房產稅，每月將收到1.5%的罰款，房產也將面臨法拍風險。

房稅可直接到庫克郡財長官網繳交，該網站並提供中文介面，有需要者可上網查詢房稅金額，網址：www.cookcountytreasurer.com。

財長網站提供中文版，華人社區房主可登錄財長網站查詢中文的相關信息。

庫克 疫情 帳單

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