芝高速路槍擊案激增 受害者指破案率低籲強化監視

芝加哥 劫車案件頻發，引起民眾高度關注，然而芝加哥高速公路槍擊 事件同樣也在過去一年達到高峰，根據統計，該類案件去年累計達128起，其中七人因此死亡，至少65人受傷，但案發後目前僅有12人被逮捕定罪，多名公路槍案受害者呼籲，州府應加速安裝高清監視攝影機，同時在每輛警車上裝上車牌掃描器，才能有效遏止公路暴力事件。

統計顯示，去年公路槍擊案件比前四年多了兩倍，自2016年到2019年的數量，分別只有54、51、43、52起。

該類案件受害者史達尼斯 (Joe Starnes) 說，去年他無緣無故在公路上受到槍擊後，至今只能勉強單手開車，醫生說他的右手等同殘廢，他雖慶幸自己活著，但是事後好幾個月不敢開車上高速公路，一開車或聽到槍聲就陷入焦慮。

根據警方資料，去年槍擊事件有超過33%發生在丹萊恩高速路(Dan Ryan Expressway)，共36件；州際57號公路26件；290高速公路25件；Bishop Ford路段18件、55號高速路九件、甘迺迪快速路(Kennedy Expressway)6件、80號高速路4件、伊甸斯快速路(Edens Expressway)與394號公路上各有2件。

州警發言人翰茲多佛(Beth Hundsdorfer)說，疫情 期公路車流稀少，犯罪者逃逸機會增加，加上目擊者不多，都造成類似犯罪案例增加，他表示，在快速路上安裝監視器可收集有力證據起訴罪犯，也將有效控制案件增長。

庫克郡高速公路和快速道上，目前裝有62台高解析度監視器，其中27台去年已升級，其他則仍是普通監視器，主要用來拍攝交通狀況。

受害家屬遲遲等不到州府改善監視錄影設備，已經決定聯合其他槍擊受害者發聲，包括寫信給州府官員，在大型看板上列出受害者姓名，促使州府加快行動。