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疫苗配送過慢 芝市民完成接種需1.5年

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥首批醫護5日施打第二劑新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室直播)
芝加哥首批醫護5日施打第二劑新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室直播)

芝加哥市市長萊特福特5日向川普總統以及候任總統拜登喊話表示，目前配發到各城市的新冠疫苗數量不足，如果要讓民眾相信他們可以恢復正常生活，全美城鎮必須加倍配送疫苗數量，她也提到，假使繼續以現階段的分發速度進行疫苗接種，光芝加哥市大概就需要花上一年半的時間才能完成。

萊特福特5日上午在芝加哥挪威人醫院舉行的首批施打第二劑輝瑞疫苗活動中，說明了該市目前疫苗施打進度。

她說，芝加哥至今收到3萬3607劑疫苗，並已經完成了其中95%的接種，萊特福特表示，以目前的施打進度，所有芝加哥人要完成接種新冠疫苗，要耗費一年半時間，這也意味著，要達成之前今年年中完成普通民眾接種的目標，還有很長一段距離。

萊特福特也提到，受到醫學界歷史上的種族主義影響，導致許多非裔與拉丁裔民眾對於接種疫苗，仍然存在著懷疑態度，她說，芝加哥市將強化傳播疫苗安全的教育與信息。

伊利諾州方面，根據疾病防治中心CDC公布的數據顯示，伊州人口達1260萬人，到4日為止，已向伊州配送了42萬7000劑的新冠疫苗，目前該州已經有17萬6000人接種了第一支疫苗，完成施打比率為41%，西北大學運輸中心主管馬瑪桑尼(Hani Mahmassani)說，雖然伊州完成接種率不到五成，但已經高於全美平均的35%，他希望隨著新年假期結束，疫苗運送速度能夠加快。

州民柯羅爾(Mary Lou Kroll)說，她自己60歲了，而她的姊姊們分別是70、74、76歲，「我們都非常害怕感染，也一直等待盡快施打疫苗」，但她多次詢問衛生單位、藥局，得到的答覆都是「還沒有輪到你們」，柯羅爾坦言很失望。

疫苗 芝加哥 伊州

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