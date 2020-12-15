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乘客減、 犯罪升 芝加哥捷運紅線案件激增

黃惠玲
儘管搭乘人數減少，芝加哥捷運犯罪案件卻逆勢上升，圖為警局巡邏捷運站情形。(特派員黃惠玲/攝影)
儘管搭乘人數減少，芝加哥捷運犯罪案件卻逆勢上升，圖為警局巡邏捷運站情形。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情導致公共交通工具搭乘率大幅下跌，然而乘坐捷運、公車的人數明顯減少，公共交通工具上的犯罪率卻逆勢上升，尤其今年每百萬搭乘次數的暴力犯罪件數為5.89，為10年來比率最高的一次，與2015年同期的0.97相比，暴增五倍。

此外全市所有捷運路線中，經過華埠的紅線捷運(red line)犯罪率高居第一，而其中距離華埠僅一站的紅線羅斯福路站(Roosevelt station)，則是暴力犯罪案件最多的車站。

芝加哥論壇報分析指出，今年到9月底為止，芝加哥捷運局CTA的乘載率比去年同期減少了61%，部分月份的搭乘率，甚至比去年同期遽降85%，但從今年1月1日到9月30日間，每100萬搭乘捷運的次數中，平均會發生六宗暴力犯罪(比率5.89)及九件非暴力犯罪案件(比率8.95)，其中暴力犯罪部分，去年同期比率才2.52，這也意味著，才短短一年，捷運暴力犯罪加倍增長。

CTA通訊副總裁史提勒(Brian Steele)說，捷運嚴重犯罪的問題全美都差不多，CTA一直與警察局保持密切聯繫，商討防範犯罪。

芝加哥警局負責公共交通的指揮官柯萊恩(Matthew Cline)說，儘管疫情導致CTA搭乘率大減，但參與犯罪活動與加入幫派者，不像其他大多數民眾一樣遵守防疫規定盡量待在家中，所以，雖然搭乘公共交通工具人數減少，但罪犯卻「堅守崗位」，導致犯罪率未如預期減緩。

芝加哥論壇報分析指出，到11月23日止，距離華埠僅一站的紅線羅斯福路站共發生22起暴力犯罪案件，堪稱全芝城最暴力車站；第二多暴力犯罪案件的車站，為藍線的波拉斯基站(Pulaski station)，共有19件犯罪案，紅線傑克森站(Jackson station)，以14起居第三，紅線芝加哥站(Chicago station)13件居第四；紅線霍華德站(Howard station)、貝爾蒙特站(Belmont station)、79街站則都發生了九起暴力犯罪而同居第五。

非暴力犯罪方面，位於環區的克拉克與湖街站(Clark and Lake stop)，則是竊案最多的車站。

捷運 芝加哥 華埠

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