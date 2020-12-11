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生意差 Gap芝旗艦店1月結束營業

黃惠玲
Gap芝加哥旗艦店將在明年1月底關閉。(google map)
Gap芝加哥旗艦店將在明年1月底關閉。(google map)

又一家大型連鎖旗艦店退出芝加哥購物大道，位於壯麗一英哩(Magnificent Mile)北密西根大道上的服飾連鎖Gap公司宣布，明年一月底這座三層樓高的芝加哥旗艦店，在同地點矗立20年後將結束營業，該公司表示，此舉是因應網路市場蓬勃，並考慮公司整體發展而做出的決定。

位於北密大道與俄亥俄街口的Gap零售店，從2000年開業經營至今，而Gap撤出後，仲介公司CBRE表示，正在與幾名可能的新租客洽談，新的租約大概會分成好幾家租戶。

占有黃金位置的Gap店，在新冠疫情衝擊下，與其他零售店一樣受創嚴重，尤其這類賣場租金高昂，而顧客因為疫情大幅縮水，更讓企業無力承擔超高店租成本。

專家分析，由於該賣場寬廣，可能會需要好幾年時間，才能找到新的租戶，而北密大道要回到往日繁華榮景，恐怕還要等好一段時間。

總部在舊金山的Gap公司，10月份才宣布一項三年計畫，包括關掉220家Gap店，以及130家Banana Republic服飾店，該公司表示，未來將以經營工廠暢貨店(outlets)與網路商店為重心。

芝加哥地區除了將關閉Gap旗艦店外，位於林肯公園區(Lincoln Park)的據點也將結束營業。

芝加哥市區的零售商店，除了受到3月份開始爆發的疫情影響業績外，今年5月底、8月上旬遭到兩次大規模打砸搶，也讓業者元氣大傷。

以往年節前人潮洶湧的購物區，包括北密大道壯麗一英哩及環區州街(State St.)的商店集中地區，到現在都人車稀少，並未出現購物人潮，而上述兩處零售黃金區，目前有多個地點一直未租出而空置多時。

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