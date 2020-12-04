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開發商評估 芝賭場應設市區

特派員黃惠玲／芝加哥報導
多家提出芝加哥賭場建設計畫與建議的業者，都表示賭場地點應該在市中心或靠近市區。(Rivers Casino臉書)
多家提出芝加哥賭場建設計畫與建議的業者，都表示賭場地點應該在市中心或靠近市區。(Rivers Casino臉書)

芝加哥市政府2日公布11家業者對該市設立賭場所提出建議與計畫報告，其中多達八家業者直指「賭場應該要設立在市區或靠近市區」，而根據市長去年提出的五處賭場可能落腳處，位於華埠附近的麥可里斯醫院(Michael Reese Hospital)舊址，與周遭有不少華人聚居、位於襪球場對街的史戴特威花園(Stateway Gardens)，是「唯二」靠近市區的地點。

回應芝城賭場的報告中，有兩家未對賭場設置地點作答，還有一家則稱，應該把賭場設在南邊的港區高球中心(Harborside golf center)。

11家回應芝加哥賭場計畫者囊括了賭場集團及房地產開發公司，其中賭場集團有四家，包括硬石(Hard Rock)、美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)、永利集團(Wynn Resorts)，以及與歐海爾機場旁的Rivers賭場合作的Related Midwest企業。

另外有四家為房地產開發商，包括D3 Realty、Development Management Associates、JDL與R2 Companies；其他提出回應的三家包括MGM Growth Properties、顧問公司Christiansen Capital Advisors以及芝加哥社區計畫組織(Chicago Neighborhood Initiative)。

市府去年9月公布的五處賭場可能興建地點，除了麥可里斯醫院舊址、史黛特威花園外，還包括靠近港區高爾夫球場(Harborside golf course)的111街夾畢夏福特公路(Bishop Ford Freeway)；芝市最南區介於79街與91街間的美國鋼鐵公司舊廠(South Works，U.S. Steel former plant)；芝加哥西區羅斯福路(Roosevelt Rd.)夾科斯納大道(Kostner Ave.)處。

市府指出，預計明年年初「視疫情對新開發項目資本市場影響」，就會決定是否開始徵求投標，市長辦公室表示，11家業者都一致同意，現階段的疫情對於選擇最終運營商及賭場興建的影響不大，甚至不會有影響。

11家回應芝城賭場計畫的業者中，都指出選擇賭場地點的關鍵因素，應包括充足的停車位、高能見度、可以提升芝加哥河畔利用度、靠近城市的便利設備、社區接受度與經濟發展，賭場開發商還提到，他們大約需要10到25畝的土地，來建造包括酒店、餐飲、活動場地、商店與停車場的綜合設施。

芝加哥 芝城 疫情

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