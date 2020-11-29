芝加哥佛光協會會員大會暨分會成立授旗授證

2020國際佛光會芝加哥協會會員大會暨分會成立授旗授證典禮，於11月15日隆重舉行。

2020國際佛光會芝加哥 協會會員大會暨分會成立授旗授證典禮，於11月15日隆重舉行。本次大會採用線上會議的方式進行，有近80位佛光人參加。國際佛光會芝加哥協會，第一分會、第二分會、第三分會及英文分會正式成立，介紹新任各分會會長及委員,並爲各分會成立授旗授証。25位社會精英，宣誓入會，為佛光會的精神及理念努力，並祈願三寶加被成就。

首先禮請到國際佛光會世界總會美西副秘書長慧東法師致賀詞，他感謝所有佛光人為佛教，為大眾福祉的努。祝賀芝加哥協會四個分會的成立，並期待佛光人繼續發心服務， 廣結善緣 ，共成佛道，共創人間淨土。國際佛光會芝加哥協會輔導法師覺麟法師談到：今年國際佛光會世界大會的主題曲是「零距離」，鼓勵大家「要觀照因緣、遠離惡緣、扭轉逆緣、不變隨緣、創造因緣，共創美好未來！」。

會中宣讀國際佛光會2020世界會員代表全球同步線上會議的重要決議案：持續推動「環保與心保」、響應聯合國17項發展目標、鼓勵青年參與「2021年佛光體系青年大會師等工作。芝加哥協會會長周邁平表示，分會的成立給了新幹部發揮的舞台，「集體創作，眾缘成就」我們都是「眾中之一」，感謝每個人的參與與付出。

會後，第一分會會長林采菱遠在台灣 都感動落淚：在疫情 期間，感謝科技的進步及幕後專業人員，日以繼夜的努力，佛光人顯現出來的團結力量，讓人感動。線上會議，讓佛光人之間的聯繫更加緊密，拉近了彼此間的距離。第三分會杜堡惜會長說，佛光人一直在努力傳承與信仰，希望大家一起凝聚力量，實踐所學，讓佛法傳播人間！看到許多年青人，加入為新會員，展露所長，為佛光會芝加哥協會的未來按個，讚！(人間社記者 李性銘供稿)。